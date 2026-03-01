Robert Lewandowski ze złamanym oczodołem. Wiadomo, ile może pauzować gwiazdor Barcelony

Spis treści Operacja i dłuższa absencja Roberta Lewandowskiego

W oficjalnym oświadczeniu wydanym po południu władze katalońskiego klubu przekazały fatalne wieści. Kapitan polskiej kadry doznał uszkodzenia kości wewnątrz lewego oczodołu, co definitywnie przekreśla jego występ w pucharowym starciu przeciwko Atlético Madryt. Choć sympatycy „Dumy Katalonii” natychmiast przywołali sytuację z 2015 roku, gdy napastnik występował w Bayernie z ochronną maską po złamaniu nosa, sytuacja może być bardziej skomplikowana. Kluczową kwestią pozostaje obecnie przewidywany czas rekonwalescencji zawodnika.

Długość absencji piłkarza jest ściśle uzależniona od skali uszkodzeń twarzoczaszki. Opinie specjalistów medycznych są w tej kwestii jednoznaczne i wskazują na dwa decydujące czynniki. Najważniejsze jest ustalenie, czy nastąpiło przemieszczenie kości oraz czy niezbędne będzie przeprowadzenie operacji.

Jeżeli badania wykażą jedynie drobne pęknięcie niewymagające interwencji chirurga, rozbrat z boiskiem potrwa relatywnie krótko, bo około dwóch lub trzech tygodni. W takim wariancie Polak mógłby wznowić grę w specjalistycznym zabezpieczeniu twarzy, w jakim występował już w Lidze Mistrzów przeciwko swojemu obecnemu pracodawcy. Plan zakłada kilka dni całkowitego odpoczynku dla snajpera FC Barcelony, a następnie powolny powrót do zajęć treningowych.

Operacja i dłuższa absencja Roberta Lewandowskiego

Sytuacja skomplikuje się znacznie bardziej, jeżeli uraz zakwalifikowany zostanie jako poważny i wymagający zabiegu na stole operacyjnym. Wówczas przymusowa pauza Roberta Lewandowskiego wydłuży się i wyniesie od czterech do nawet sześciu tygodni.

Absencja w zaplanowanym na 3 marca półfinałowym rewanżu Pucharu Króla z Atlético jest już przesądzona, choć szanse „Blaugrany” na awans są iluzoryczne po klęsce 0:4 w pierwszym starciu. Znacznie większy niepokój panuje jednak nad Wisłą w związku z kalendarzem kadry narodowej. Już 26 marca Polacy rozegrają z Albanią decydujący mecz barażowy o wyjazd na mundial.

Przy łagodnym przebiegu leczenia istnieje realna szansa, że kapitan zdąży wykurować się na to kluczowe spotkanie, ewentualnie wspierając się maską ochronną. Gdyby jednak złamanie okazało się skomplikowane, występ napastnika w barwach narodowych stanie pod ogromnym znakiem zapytania.

Obecnie najbardziej prawdopodobna prognoza zakłada około trzytygodniową rehabilitację, pod warunkiem braku niespodziewanych komplikacji. Dla sztabów szkoleniowych Barcelony oraz polskiej reprezentacji decydujące będą wyniki kolejnych badań obrazowych i tempo gojenia się urazu.