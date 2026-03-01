Puchar Świata w biegach narciarskich. Klaebo znów triumfuje w Falun, kto zaskoczył na podium?

2026-03-01 18:18

Norweg Johannes Hoesflot Klaebo, sześciokrotny złoty medalista olimpijski, ponownie pokazał swoją dominację w Pucharze Świata w biegach narciarskich, wygrywając bieg łączony 10+10 km w szwedzkim Falun. Jego rodaczka Heidi Weng również triumfowała, ale wyniki Polaków wymagają uwagi. Jak Norwegowie poradzili sobie w walce o czołowe miejsca i kto zagroził Klaebo w walce o zwycięstwo?

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Na obrazie widoczne są dolne części nóg narciarza biegowego w akcji, ubranego w granatowe, obcisłe spodnie z białymi i czerwonymi, ukośnymi pasami. Na łydkach znajdują się czarne buty narciarskie z jaskrawożółtymi elementami, wpięte w biało-zielone narty, które ślizgają się po białym śniegu, unosząc drobne kryształki. W tle rozmazane sylwetki oraz żółte znaczniki wyznaczające trasę uzupełniają scenę.

Klaebo wygrywa bieg łączony w Falun

Johannes Hoesflot Klaebo odniósł swoje 109. zwycięstwo w karierze w zawodach Pucharu Świata. Norweski biegacz narciarski wygrał bieg łączony na dystansie 10+10 km, który odbył się w szwedzkim Falun. Rywalizacja o pierwsze miejsce była niezwykle zacięta i trwała do ostatnich metrów, co podkreśla wysoki poziom zawodów w Falun.

Klaebo o zaledwie 0,7 sekundy wyprzedził swojego rodaka Haralda Oestberga Amundsena, natomiast Martina Loewstroema Nyengeta pokonał o 0,8 sekundy. Wśród polskich reprezentantów, Sebastian Bryja zajął 63. miejsce. Maciej Staręga uplasował się jako ostatni zawodnik, kończąc rywalizację na 71. pozycji, co stanowi wyzwanie dla polskiej kadry.

Kto prowadzi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata?

Johannes Hoesflot Klaebo konsekwentnie zmierza po swoją szóstą w karierze Kryształową Kulę, umacniając się na czele klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Obecnie posiada 1781 punktów, co daje mu znaczną przewagę nad konkurencją. Najlepszy z jego rywali, Harald Oestberg Amundsen, zgromadził 1269 punktów, zachowując matematyczne szanse.

W rywalizacji kobiet triumfowała Norweżka Heidi Weng, która na finiszu o 0,1 sekundy pokonała Amerykankę Jessicę Diggins. Diggins, liderka klasyfikacji generalnej PŚ, kończy karierę po obecnym sezonie. Trzecie miejsce zajęła Szwedka Frida Karlsson, tracąc do zwyciężczyni 0,9 sekundy. Izabela Marcisz uplasowała się na 40. pozycji, a Magdalena Kobielusz zajęła 45. lokatę, przedostatnią w gronie sklasyfikowanych. Kolejna runda Pucharu Świata odbędzie się w dniach 7-8 marca w fińskim Lahti.

