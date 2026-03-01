Ekstraklasa siatkarzy. Czy Skra Bełchatów zdołała pokonać Trefl Gdańsk w zaciętym boju?

2026-03-01 18:17

Kibice siatkówki z zapartym tchem śledzili zacięte starcie w Ekstraklasie siatkarzy, gdzie PGE GiEK Skra Bełchatów podejmowała Energę Trefla Gdańsk. Mecz ten zapowiadał się jako wyjątkowo wyrównana batalia, pełna dramatycznych zwrotów akcji i walki o każdy punkt. Czy gospodarze z Bełchatowa zdołali wykorzystać atut własnej hali w tej rywalizacji w Ekstraklasie siatkarzy, by pokonać wymagających przeciwników?

Mecz PGE GiEK Skra Bełchatów z Energą Trefl Gdańsk

PGE GiEK Skra Bełchatów zmierzyła się z Energą Treflem Gdańsk w ramach kolejki Ekstraklasy siatkarzy. Spotkanie dostarczyło wielu emocji, szczególnie w pierwszej, niezwykle wyrównanej partii. Mecz rozgrywany był w Bełchatowie, co dla gospodarzy stanowiło dodatkowy atut.

Siatkarze obu drużyn zaprezentowali wysoki poziom sportowy od samego początku, walcząc z determinacją o każdy punkt. Skład PGE GiEK Skra Bełchatów obejmował między innymi Zouheira El Graouiego, Bartłomieja Lemańskiego oraz Grzegorza Łomacza. Po stronie Energa Trefl Gdańsk wystąpili Tobias Christian Brand, Moustapha M Baye i Piotr Nowakowski, co gwarantowało widowisko na miarę ligowych hitów.

Jak przebiegał ten zacięty pojedynek Ekstraklasy?

Pierwszy set meczu PGE GiEK Skra Bełchatów – Energa Trefl Gdańsk był prawdziwym maratonem, zakończonym wynikiem 31:33 na korzyść gości z Gdańska. Ta partia pokazała, że obie drużyny są niezwykle zmotywowane i gotowe do walki na przewagi. Po przegranym, pierwszym secie, Skra Bełchatów zdołała się jednak podnieść.

Kolejne trzy partie należały już do gospodarzy. Skra zwyciężyła w drugim secie 25:23, w trzecim 25:17, a w czwartym 25:20, ostatecznie triumfując w całym meczu 3:1. Do sukcesu przyczynili się m.in. Antoine Pothron i Michał Szalacha, a w roli libero wystąpił Kamil Szymura. Siatkarze Trefla, z Piotrem Orczykiem i Przemysławem Stępniem na czele, próbowali odwrócić losy spotkania, lecz nie zdołali powstrzymać rozpędzonej Skry.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.