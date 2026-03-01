PŚ w skokach kobiet w Hinzenbach. Jak daleko do podium dla Anny Twardosz?

Wyniki PŚ w skokach kobiet w Hinzenbach

Anna Twardosz, reprezentantka Polski, zakończyła niedzielne zawody Pucharu Świata w skokach w Hinzenbach na 19. pozycji. Polka oddała skoki na odległość 81,5 m i 80 m, co łącznie dało jej 205,6 punktu. Był to stabilny występ na normalnym obiekcie, który zapewnił jej miejsce w pierwszej dwudziestce. Zwycięstwo w tych zawodach odniosła Austriaczka Lisa Eder, która po skokach na 88,5 m i 86 m zgromadziła 247,1 punktu.

Dla Lisy Eder był to już drugi indywidualny triumf w karierze w zawodach PŚ, poprzednie zwycięstwo świętowała 21 stycznia w japońskim Zao. Na drugim stopniu podium stanęła Norweżka Anna Odine Stroem, która po skokach na 86 m i 85,5 m straciła do Eder 11,3 punktu. Stroem to dwukrotna mistrzyni olimpijska, co podkreśla jej doświadczenie i klasę w elicie skoków narciarskich. Jej wynik potwierdza wysoką formę w bieżącym sezonie.

Jak Nika Prevc zmienia sytuację w klasyfikacji generalnej?

Słowenka Nika Prevc, choć po pierwszej serii zajmowała dziesiąte miejsce, w drugiej oddała imponujący skok na 89,5 m (wcześniej 80,5 m), co pozwoliło jej awansować aż o siedem pozycji i ostatecznie zająć trzecie miejsce z dorobkiem 230,3 punktu. Był to jeden z najbardziej widowiskowych awansów podczas niedzielnego konkursu. Tuż za podium uplasowała się Norweżka Heidi Dyhre Traaserud, również prezentując solidną formę. Jej stabilny występ pozwolił jej utrzymać wysoką pozycję.

W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata kobiet Nika Prevc umacnia swoją pozycję liderki, gromadząc 2096 punktów i pewnie zmierzając po swoją trzecią z rzędu Kryształową Kulę. Druga w tej klasyfikacji jest Japonka Nozomi Maruyama (1494 pkt), a trzecia Lisa Eder (1313 pkt). Anna Twardosz z dorobkiem 205 punktów zajmuje 24. miejsce, a Bełtowska jest 51. z 19 punktami. Następne konkursy PŚ w skokach narciarskich kobiet zaplanowano na 5-6 marca w fińskim Lahti.

