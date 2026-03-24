Robert Lewandowski z maską na treningu kadry. Fotografowie mieli pełne ręce roboty

Przygotowania do baraży: Lewandowski i maska na treningu

We wtorek, 24 marca, kadra narodowa pod wodzą Jana Urbana szlifowała formę na stadionie Legii Warszawa, szykując się do decydującego boju z Albanią. Zwycięstwo w tym spotkaniu przedłuży nasze marzenia o awansie na mundial i pozwoli zagrać 31 marca w finale baraży ze zwycięzcą meczu Ukraina - Szwecja. Robert Lewandowski zaprezentował godną kapitana postawę, meldując się na zgrupowaniu jako jeden z pierwszych. Napastnik FC Barcelony pojawił się w hotelu kadry już w niedzielę. Dzień później dołączyli do niego kolejni powołani, w tym zawodnicy FC Porto: Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Nie było jednak mowy o przedłużającym się odpoczynku – piłkarze natychmiast zabrali się do intensywnej pracy. W trakcie zajęć to właśnie kapitan kadry przyciągnął najwięcej spojrzeń, a wszystko za sprawą niesfornej maski ochronnej, która wyraźnie nie chciała ułożyć się prawidłowo na jego twarzy.

Lewandowski szczerze o grze z osłoną twarzy

Fotoreporterzy obecni na trybunach nie przegapili okazji i natychmiast uwiecznili zmagania kapitana ze sprzętem ochronnym. Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej gwiazdor Barcelony zabrał głos w sprawie gry w charakterystycznej masce. Jest ona niezbędna z powodu urazu oczodołu, jakiego Lewandowski nabawił się podczas ligowego starcia z Villarrealem.

Zawsze granie w masce nie jest komfortowe. Jako napastnik bardzo pracuję gałką oczną, zwłaszcza w polu karnym, gdy nie ma czasu na ruch głową. W ostatnich dniach jeszcze bardziej ją "ukróciłem", żeby mieć jak największą przestrzeń. Jeszcze plus-minus 2 tygodnie będę w niej grał. Po powiększeniu objętości jest różnica, jest lepiej. Nie ma żadnego strachu, bólu już nie było jakiś czas. Wszystko mogę robić na 100 procent

– uspokoił kibiców lider reprezentacji Polski.

