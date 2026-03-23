Robert Lewandowski szczerze o talencie Pietuszewskiego. Kapitan ocenił szanse gwiazdy Porto

Robert Lewandowski przed meczem Polska - Albania. Co z presją?

Starcie z Albanią na płycie PGE Narodowego zbliża się wielkimi krokami, a zwycięstwo w tym czwartkowym półfinale baraży otworzy podopiecznym Jana Urbana bezpośrednią drogę do decydującego boju ze zwycięzcą pary Ukraina-Szwecja. Zapytany o ewentualny stres towarzyszący walce o awans na mundial, lider naszej drużyny narodowej podszedł do tematu z olbrzymim spokojem, stanowczo podkreślając swoje wieloletnie boiskowe doświadczenie.

– Adrenalina przyjdzie po wyjściu na pierwszy trening. Presję nauczyłem się wyciszać, odkładać na bok. Na pewno ciągle jest chęć i radość z gry, z tego, że tu jestem. Duma, że mogę wystąpić w takim meczu – wyjaśnił kapitan reprezentacji Polski.

Ewentualne niepowodzenie w najbliższym, trwającym 90 minut spotkaniu w żadnym wypadku nie wpłynie na jego dalsze losy w biało-czerwonych barwach. Zawodnik nie krył sporego zaskoczenia powracającymi wątpliwościami dziennikarzy dotyczącymi jego ewentualnej sportowej emerytury i pożegnania z drużyną narodową.

– Nieważne co się wydarzy w tych barażach, ale jestem pewien, że wydarzy się dobrze, to ja żadnej decyzji nie podejmę. I pewnie szybko do tego nie dojdzie. Muszę teraz teoretyzować na ten temat, bo nie wiem, jak to wygląda, gdy trzeba takie decyzje podejmować. Bo o niczym takim nie myślę – zapewnił kapitan kadry, wyraźnie zdziwiony kolejnymi pytaniami o przyszłość w kadrze.

Dziennikarze dopytywali również o kwestie klubowe, a dokładniej o przeciągające się negocjacje w sprawie nowej umowy w Hiszpanii. Snajper Dumy Katalonii uciął jednak wszelkie spekulacje na ten temat dość lakonicznym, ale niezwykle wymownym komentarzem.

– U mnie się nic nie zmienia, daję sobie czas – odpowiedział.

Doświadczony napastnik wciąż boryka się ze skutkami niebezpiecznego pęknięcia kości oczodołu, przez co na murawie zmuszony jest występować w specjalnej osłonie twarzy. Początkowo ten medyczny sprzęt powodował u niego znaczny dyskomfort, jednak gwiazdor Barcelony absolutnie nie zamierza szukać wymówek w razie słabszej dyspozycji pod bramką rywala.

– Ukróciłem tą maskę jeszcze bardziej, by powiększyć sobie przestrzeń widoczną dla oka. Jeszcze około dwa tygodnie muszę w niej grać. Już się do niej przyzwyczaiłem, choć początek był ciężki. Nie ma żadnego strachu, bólu. Mogę grać na sto procent – zapewnił, dodając, że z pewnością maska nie będzie dla niego żadnym alibi, gdy coś nie uda mu się w polu karnym przeciwnika.

Robert Lewandowski ocenia talent Oskara Pietuszewskiego z FC Porto

Zainteresowanie mediów osobą utalentowanego gracza portugalskiego klubu było tak gigantyczne, że doświadczony napastnik musiał zmierzyć się z istną lawiną pytań, przypominając w tym selekcjonera Jana Urbana. Kapitan kadry narodowej zadeklarował pełną gotowość do wsparcia młodszego kolegi, chwaląc jednocześnie jego wybitne predyspozycje do rywalizacji na najwyższym poziomie.

– Jeśli będzie miał pytanie, to niech podejdzie, zapyta. Ma predyspozycje, zaczął sobie radzić bardzo dobrze. Mamy zawodnika, który jest nietuzinkowy, który swoją nonszalancją może pokazać swoje umiejętności. Niech w kadrze będzie podobnie. Jeśli tak będą grali młodzi piłkarze, jak Oskar, to będą stanowić nie tylko o sile kadry, ale też o sile coraz mocniejszych klubów, w których będą grali – ocenił.