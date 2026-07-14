Masz taką fryzurę? Latem będziesz żałować. Styliści nie mają wątpliwości

Okres wakacyjny zachęca do radykalnych zmian w wyglądzie, ale niektóre z modnych cięć i upięć mogą okazać się koszmarem podczas upałów, wymuszając nieustanną zabawę z kosmetykami.

Długie pasma puszczone luźno, gęste grzywki oraz mocno ściągnięte koki to gwarancja nadmiernego pocenia i szybkiego przetłuszczania się kosmyków.

Dowiedz się, z jakiego powodu pewne stylizacje psują letni relaks i jak uniknąć ciągłego stania przed lustrem, zachowując poczucie lekkości.

Jak wybrać fryzurę na lato?

Miesiące wakacyjne często inspirują kobiety do diametralnej odmiany swojego wizerunku. Panie chętniej decydują się na nowe cięcia czy odważniejsze kolory, aby zrobić wrażenie na otoczeniu. Z obserwacji fryzjerów wynika, że to właśnie w sezonie letnim salony przeżywają oblężenie klientek pragnących rozjaśniania i ostrego cięcia. Warto jednak pamiętać, że każda metamorfoza fryzury powinna być dobrze przemyślana i skonsultowana ze stylistą, który dopasuje stylizację do naszych indywidualnych cech. Podążanie za modą w ciemno często kończy się rozczarowaniem. Dodatkowo w czasie upałów niektóre fryzury są po prostu niepraktyczne, a wymóg ich ciągłego modelowania może być źródłem sporego dyskomfortu.

Kobiety narzekają na takie fryzury latem. Są niewygodne i wymagają ciągłej stylizacji

Za najbardziej uciążliwe letnie fryzury uznaje się te, które potęgują uczucie gorąca i wymuszają stosowanie wielu preparatów utrwalających. Podczas wakacji każda kobieta pragnie czuć się swobodnie, dlatego odpadają wszelkie stylizacje wymagające użycia prostownicy czy mocnego tapirowania. Tego typu układanie włosów, choć doskonale sprawdzi się w biurze czy podczas wieczornego wyjścia w chłodniejsze dni, w pełnym słońcu jest całkowicie niefunkcjonalne. Zwiększona temperatura sprawi, że włosy błyskawicznie staną się nieświeże i oklapnięte. Dodatkowo skomplikowane uczesania to fatalny wybór na plażę – wszak nikt nie zabiera ze sobą na piasek zestawu do układania włosów.

To najgorsze fryzury dla kobiet na lato

Oto zestawienie uczesań, które podczas letnich miesięcy mogą przynieść najwięcej kłopotów, oraz powody, dla których warto z nich zrezygnować:

Długie, rozpuszczone włosy bez żadnego upięcia

To tradycyjne rozwiązanie w upalne dni zamienia się w prawdziwą udrękę. Pasma leżące na szyi i plecach działają jak koc, a wydzielający się pot sprawia, że fryzura błyskawicznie traci świeżość. Ponadto luźne kosmyki plączą się przy każdym podmuchu wiatru, utrudniając wakacyjne aktywności.

Bardzo gładkie i proste fryzury (szczególnie te wymagające prostowania)

Wilgotne letnie powietrze to bezlitosny przeciwnik wyprostowanych pasm. Niezależnie od czasu spędzonego z prostownicą, wilgoć i pot sprawią, że włosy i tak zaczną się wywijać i puszyć. To z góry przegrane starcie, które w trakcie wakacji jest wyjątkowo drażniące.

Gęste, ciężkie grzywki (zwłaszcza proste, opadające na czoło)

Gęsta zasłona na czole to gwarancja potu, przetłuszczonych kosmyków, a w konsekwencji – niechcianych krostek. Działanie wiatru i wilgoci sprawia, że grzywka szybko przestaje się dobrze układać i zaczyna po prostu przeszkadzać.

Zbyt ciasne upięcia i koki

Choć zebranie włosów z karku to latem świetny plan, zbyt mocne ściskanie pasm może skutkować migreną. Ponadto silne naciągnięcie obciąża skalp i zwiększa potliwość, a same kosmyki stają się osłabione i podatne na uszkodzenia.

Fryzury z dużą objętością u nasady (np. mocno tapirzowane włosy, wysokie koki)

Choć prezentują się szykownie, w letnich warunkach działają jak czapka, zwiększając odczucie gorąca. Co gorsza, misternie ułożona objętość błyskawicznie znika pod wpływem wilgotnego powietrza i potu.

Fryzury wymagające ciągłego poprawiania i dużej ilości produktów do stylizacji

Wakacje to czas relaksu, a nie ciągłego przeglądania się w witrynach i dokładania warstw lakieru. Uczesania wymagające stałej kontroli są niezwykle męczące, a nadmiar kosmetyków w połączeniu z wysoką temperaturą tworzy na głowie nieprzyjemną skorupę.

Fryzury, które mocno eksponują skórę głowy na słońce

Jeżeli nie nosimy nakrycia głowy, bardzo krótkie cięcia, wygolone fragmenty lub wyraźne przedziałki to ryzyko bolesnych poparzeń słonecznych skóry głowy, co jest nie tylko uciążliwe, ale i bardzo niebezpieczne.