Coco Gauff wygrywa w WTA Finals. Jej awans zależy od wyniku innej rywalki

Niesamowity powrót amerykańskiej tenisistki

Ostatni mecz grupowy Coco Gauff w Indian Wells zakończył się wygraną nad Ukrainką Martą Kostiuk 6:4, 7:5. W drugim secie amerykańska zawodniczka przegrywała już 1:5, ale obroniła trzy piłki setowe i wygrała sześć gemów z rzędu. Dzięki tej imponującej serii utrzymała szanse na grę w kolejnej fazie turnieju.

Obecnie los Gauff jest całkowicie uzależniony od wyniku spotkania Lindy Noskovej z Jessicą Pegulą. Aby Gauff znalazła się w upragnionym półfinale, czeska tenisistka musi pokonać swoją amerykańską przeciwniczkę w nadchodzącym starciu.

O co gra Linda Noskova?

Czeszka zapewniła sobie awans do półfinału już wcześniej, ale wciąż ma silną motywację do odniesienia zwycięstwa. Ewentualna wygrana nad Pegulą to dodatkowe 200 punktów do rankingu oraz znacząca premia finansowa w wysokości 230 tysięcy dolarów. Stawka tego pojedynku jest więc wciąż bardzo wysoka na wielu płaszczyznach.

Zmagania dla ośmiu najlepszych zawodniczek sezonu potrwają na kortach w Indian Wells do niedzieli. Warto przypomnieć, że w przeszłości turniej ten wygrywały reprezentantki Polski, Agnieszka Radwańska w 2015 roku oraz Iga Świątek w 2023 roku.