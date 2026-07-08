Wimbledon. Piter odpada w ćwierćfinale debla

Koniec marzeń o półfinale

Katarzyna Piter i czeska tenisistka Anna Siskova odpadły w ćwierćfinale gry podwójnej w wielkoszlemowym Wimbledonie. Polsko-czeska para przegrała 1:6, 2:6 z rozstawionymi z numerem drugim Kanadyjką Gabrielą Dabrowski i Brazylijką Luisą Stefani. Spotkanie zakończyło się wyraźnym zwycięstwem faworytek turnieju.

Katarzyna Piter była ostatnią reprezentantką Polski w rywalizacji deblistek na londyńskich kortach. Dla 35-letniej poznanianki tegoroczny start był i tak największym sukcesem w karierze. Po raz pierwszy w turnieju wielkoszlemowym zdołała wygrać więcej niż jedno spotkanie, docierając aż do najlepszej ósemki.

Zwyciężczynie pokonały też inną Polkę

Kanadyjka i Brazylijka, które wyeliminowały Piter i Siskovą, od początku turnieju prezentowały bardzo wysoką formę. Już w pierwszej rundzie pokonały inny duet z polskim akcentem. Zwyciężyły z parą, w której grała Alicja Rosolska występująca u boku Chilijki Alexy Guarachi.

Wynik ćwierćfinałowego spotkania potwierdza dominację pary Gabriela Dabrowski i Luisa Stefani. Kanadyjsko-brazylijski duet rozstawiony z numerem drugim pewnie zmierza po najwyższe trofea, pokonując polsko-czeską parę Katarzyna Piter i Anna Siskova w stosunku 6:1, 6:2.