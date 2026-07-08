Paige Spiranac rozpaliła internet. Słynna golfistka pokazała się w bardzo skąpym bikini

Paige Spiranac i jej niezwykła popularność

Paige Spiranac zgromadziła potężną rzeszę obserwatorów w sieci. 33-letnia sportsmenka regularnie publikuje materiały, w których łączy swoją pasję do golfa z odważnymi stylizacjami. Chociaż chętnie dzieli się fachową wiedzą i wskazówkami dotyczącymi techniki gry, nie da się ukryć, że to właśnie jej zmysłowe sesje zdjęciowe są głównym magnesem przyciągającym miliony internautów.

Była golfistka na co dzień mieszka w słonecznej Arizonie, co sprzyja tworzeniu wakacyjnych kadrów. Niedawno postanowiła skorzystać z doskonałej pogody i pochwaliła się serią fotografii w wyjątkowo oszczędnym bikini, które odsłaniało bardzo dużo. Reakcja fanów była natychmiastowa, a jej najnowszy wpis błyskawicznie przekroczył barierę 100 tysięcy polubień na Instagramie.

Od gimnastyki do golfa: sportowa przeszłość Paige Spiranac

Zanim Spiranac stała się gwiazdą mediów społecznościowych, wiązała swoją przyszłość z gimnastyką. Niestety, w wieku zaledwie 12 lat doznała poważnego urazu kolana, co wymusiło zmianę dyscypliny na golfa. Jej nowa droga sportowa obfitowała w sukcesy juniorskie, co zaowocowało stypendium i występami na najwyższym poziomie akademickim w lidze NCAA. W 2016 roku triumfowała nawet w zawodowym turnieju. Jednak to zderzenie z tradycyjnym i często krytycznym światem profesjonalnego golfa sprawiło, że ostatecznie zrezygnowała z kariery zawodniczej na rzecz działalności w internecie.