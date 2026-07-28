Zinedine Zidane nowym selekcjonerem reprezentacji Francji. Zastąpił Didiera Deschampsa

Potwierdzono wspaniałe wieści dla kibiców, ponieważ Zinedine Zidane został oficjalnie mianowany selekcjonerem francuskiej kadry , kończąc tym samym wieloletnią współpracę związku z Didierem Deschampsem.

, kończąc tym samym wieloletnią współpracę związku z Didierem Deschampsem. Znakomity szkoleniowiec nie ukrywa, że odmawiał bardzo opłacalnym propozycjom pracy w prestiżowych klubach , by móc wreszcie spełnić swoje największe pragnienie o trenowaniu drużyny narodowej.

, by móc wreszcie spełnić swoje największe pragnienie o trenowaniu drużyny narodowej. Przekonaj się z nami, z jakimi ogromnymi trudnościami zmierzy się nowy opiekun reprezentacji Francji oraz co dokładnie wyznał mediom tuż po ogłoszeniu tej zaskakującej decyzji.

Zinedine Zidane przejmuje kadrę Francji na cztery lata

Stało się to, o czym od dawna spekulowały światowe media sportowe. Francuska Federacja Piłkarska z dumą ogłosiła, że obowiązki głównego szkoleniowca drużyny narodowej przejmie Zinedine Zidane i pozostanie na tym stanowisku przez następne cztery lata. Radosną nowinę przekazał osobiście sternik francuskiego związku.

„Zinedine Zidane będzie selekcjonerem reprezentacji Francji przez kolejne cztery lata” – oświadczył prezes federacji Philippe Diallo, podkreślając, że to wyjątkowy moment dla całego kraju.

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Wybitny niegdyś zawodnik otwarcie przyznawał, że możliwość prowadzenia narodowego zespołu stanowiła jego absolutny cel zawodowy. Po oficjalnym potwierdzeniu wyboru wyznał, iż była to jedyna posada, jaka zaprzątała jego myśli od chwili rozstania z Realem Madryt w 2021 roku.

„To jedyne, co chciałem robić. To w pewnym sensie kontynuacja drogi i realizacja marzenia. Przez ostatnie cztery, pięć lat miałem oferty poprowadzenia klubów i wszystkie odrzuciłem, aby objąć reprezentację Francji. To była jedyna rzecz, na którą miałem ochotę” - tłumaczył po nominacji „Zizou”.

Zinedine Zidane zastępuje Didiera Deschampsa w reprezentacji

Na ławce trenerskiej znany szkoleniowiec usiądzie w miejsce swojego dawnego partnera z murawy, Didiera Deschampsa. Ustępujący menedżer odpowiadał za wyniki zespołu bez przerwy od 2012 roku, sięgając z nim po złoto mundialu w 2018 roku oraz srebro cztery lata później. Zinedine Zidane wyraził się o swoim koledze w samych superlatywach.

„Mogę mu tylko podziękować i pogratulować tych wspaniałych lat” – zauważył Zidane.

Dla francuskiego gwiazdora to powrót do środowiska, w którym zyskał miano prawdziwej legendy. Jako kluczowy gracz pomógł rodakom wywalczyć mistrzostwo globu w 1998 roku oraz triumfować na mistrzostwach Europy w 2000 roku. Obecnie ma nadzieję wykorzystać gigantyczne doświadczenie zdobyte z Realem Madryt, z którym trzy razy wygrywał Ligę Mistrzów, bezpośrednio na arenie międzypaństwowej.

„Jest we mnie mnóstwo emocji, ale to mnie motywuje. Jestem gotowy na to wyzwanie. Kiedyś byłem liderem na boisku i chcę te doświadczenia spożytkować dla dobra reprezentacji” – dodał nowy trener.

Pierwszy poważny sprawdzian dla nowego opiekuna drużyny narodowej został oficjalnie zaplanowany na 25 września podczas spotkania Ligi Narodów, w którym zmierzą się oni z reprezentacją Turcji.

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