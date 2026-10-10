Puchar Świata w pływaniu. Sprawdź wyniki Polki w Taszkencie

Triumf Polki w wyścigu sprinterskim

Polska zawodniczka zaprezentowała się z doskonałej strony w finale na dystansie 50 metrów stylem dowolnym. Katarzyna Wasick uzyskała czas 23,63 sekundy, co pozwoliło jej na odniesienie prestiżowego zwycięstwa na krótkim basenie w stolicy Uzbekistanu.

Wyścig był niezwykle wyrównany do samego końca rywalizacji. Reprezentantka Polski wyprzedziła Kanadyjkę Taylor Ruck o zaledwie 0,05 sekundy, a trzecie miejsce na podium w tym decydującym starciu zajęła Rosjanka Daria Klepikowa z rezultatem 23,94.

Kto ustanowił nowy rekord globu

Na dwukrotnie dłuższym dystansie 100 metrów stylem dowolnym Katarzyna Wasick wywalczyła trzecią pozycję z czasem 52,50. Zwyciężyła Holenderka Marrit Steenbergen ustanawiając rekord Europy wynikiem 50,32, natomiast druga na mecie zameldowała się Klepikowa z rezultatem 52,04.

Zawody w Taszkencie przyniosły również wyjątkowe osiągnięcie wśród mężczyzn. Jegor Korniejew ustanowił nowy rekord globu na 50 m stylem motylkowym, uzyskując czas 21,28 i poprawiając o 0,04 s wynik Szwajcara Noe Pontiego z grudnia 2024 roku. Warto dodać, że rywalizacja na tym dystansie zadebiutuje w programie olimpijskim podczas igrzysk w Los Angeles w 2028 roku.