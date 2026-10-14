Puchar Europy FIBA. Zastal Zielona Góra przegrywa po zaciętej walce

Powrót do Europy i pierwsza porażka

Koszykarze Zastalu Zielona Góra, wracający do rywalizacji na europejskich parkietach po dwuletniej przerwie, zanotowali pierwszą porażkę w obecnym sezonie Pucharu Europy FIBA. Przegrali na własnym terenie z ekipą Patrioti Levice ze Słowacji wynikiem 71:74. Najwięcej punktów dla polskiego zespołu zdobyli Conley Garrison i Trazarien White - obaj zapisali na swoim koncie po 13 oczek.

Mimo iż zawodnicy z Zielonej Góry wykazali się lepszą grą pod tablicami (41:39 w zbiórkach) oraz wyższą skutecznością rzutów za dwa punkty (59,5% do 38%), to rywale okazali się minimalnie lepsi. Goście dominowali w rzutach z dystansu, trafiając 12 razy zza linii 6,75 m, podczas gdy Zastal dokonał tego tylko pięciokrotnie.

Kluczowe starcie w Hiszpanii?

W 3. kolejce Pucharu Europy FIBA Zastal Zielona Góra uda się na mecz wyjazdowy do lidera grupy, drużyny FIATC Girona. Hiszpański zespół, jako jedyny w grupie, może pochwalić się kompletem zwycięstw (bilans 2-0). W składzie rywali znajduje się Andrzej Pluta, uznany za MVP ostatniego finału polskiej ekstraklasy.

Obecny system rozgrywek zakłada rywalizację w ośmiu sześciozespołowych grupach na pierwszym etapie. Dwie czołowe drużyny z każdej grupy uzyskają awans do kolejnej fazy, która również będzie miała format grupowy, składający się z czterech grup po cztery zespoły.