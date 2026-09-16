Przyszłość Mariana Kmity rozstrzygnięta. Jest komunikat ws. szefa PKOl

Marian Kmita przejmuje stery w Polskim Komitecie Olimpijskim

Marian Kmita objął stanowisko szefa PKOl w poniedziałek, 14 września, otrzymując poparcie 43 członków zarządu. Przeciwko zagłosowało dziewięć osób, a jedna powstrzymała się od głosu. Nowy włodarz będzie pełnił tę funkcję do kwietnia 2027 roku, kiedy to zakończy się obecna kadencja. Tuż po wyborze Kmita przyznał, że ze względu na konflikt interesów będzie zmuszony zrezygnować z kierowania sportem w Polsacie.

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Foto: Marian Kmita zdjęcia z przeszłości

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Muszę się pożegnać na te parę miesięcy. Pewnie pójdę na bezpłatny urlop, jakoś to rozwiążemy

– mówił Marian Kmita niedługo po objęciu stanowiska. Wątpliwości zostały rozwiane, ponieważ sama stacja wydała w tej sprawie oświadczenie, precyzując sytuację zawodową p.o. prezesa PKOl.

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Jak podaje Przegląd Sportowy Onet, dziennikarze otrzymali oficjalne stanowisko w tej sprawie, przekazane przez rzecznika prasowego Grupy Polsat Plus, Tomasza Matwiejczuka.

Marian Kmita jest jedną z najważniejszych i kluczowych postaci odpowiedzialnych za sport w Telewizji Polsat i Grupie Polsat Plus. Jednak w związku z decyzją Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który powierzył mu pełnienie obowiązków Prezesa PKOl do końca obecnej kadencji władz Komitetu, wspólnie z Marianem podjęliśmy decyzję, że do czasu wyborów Prezesa PKOl zaplanowanych na kwiecień 2027 r., Marian Kmita będzie w Telewizji Polsat przebywał na bezpłatnym urlopie

– oświadczył przedstawiciel stacji. Podczas nieobecności Kmity jego zadania w Polsacie będzie wykonywał dotychczasowy zastępca, Piotr Pykel. Warto przypomnieć, że obecny szef PKOl pracuje w tej stacji telewizyjnej od 1999 roku. W latach wcześniejszych angażował się m.in. w działalność opozycyjną przeciwko władzy komunistycznej, a następnie uczestniczył w życiu politycznym na szczeblu samorządowym.