Na stacje bp wraca promocja -35 gr/l. Jesienne tankowanie kosztuje teraz mniej

Autor: bp/ Materiały prasowe

Na stacje bp wraca promocja „-35 gr/l”

Jesień to dla wielu kierowców czas większych wydatków związanych nie tylko z codziennymi dojazdami, ale także przygotowaniem samochodu do wymagającego sezonu. Dlatego bp ponownie stawia na rozwiązanie, którego efekt kierowcy mogą odczuć bezpośrednio przy tankowaniu. Rabat 35 gr/l oznacza nawet 17,50 zł oszczędności przy jednorazowym zatankowaniu 50 litrów paliwa. Promocją objęte są paliwa regularne: benzyna 95 oraz olej napędowy.

Kupon w aplikacji i siedem dni na wykorzystanie

Mechanizm promocji został zaprojektowany tak, aby korzystanie z niej było możliwie proste i wygodne. Kierowca aktywuje kupon w aplikacji BPme, a należny rabat jest automatycznie naliczany podczas płatności za paliwo.

Nowe kupony pojawiają się co tydzień i można z nich korzystać przez wszystkie siedem dni tygodnia. Oznacza to, że kierowcy nie muszą dopasowywać swoich podróży do jednego konkretnego dnia promocji. Tankują korzystniej wtedy, kiedy rzeczywiście tego potrzebują. Regularne odnawianie kuponów pozwala korzystać z oferty również przy kolejnych wizytach na stacji bp.

Oszczędności także dla kierowców tankujących LPG

bp ma również ofertę dla kierowców samochodów z instalacją gazową. Użytkownicy aplikacji BPme mogą skorzystać z rabatu 10 gr/l na LPG. Co tydzień w aplikacji dostępny jest nowy kupon rabatowy obejmujący jednorazowe tankowanie do 50 litrów gazu. Rabat naliczany jest bezpośrednio od ceny LPG widocznej na dystrybutorze w momencie tankowania.

Powrót promocji „-35 gr/l” to kolejny powód, by podczas jesiennych podróży zajrzeć na stacje bp. Wszystkie pozostałe aktualnie obowiązujące promocje paliwowe i oferty BPme pozostają bez zmian.

Więcej informacji oraz regulamin promocji „-35 gr/l” dostępne są na www.bp.pl.

Zapraszamy na stacje bp.

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