Eksplozja na Podhalu. Czwartoligowy klub stracił absolutnie wszystko!

Eksplozja na stadionie LKS Lubań Maniowy. Klub z Podhala pilnie potrzebuje wsparcia

W poniedziałek, 20 kwietnia, na obiekcie zespołu LKS Lubań Maniowy miała miejsce tragiczna w skutkach eksplozja gazu. W wyniku tego niebezpiecznego zdarzenia całkowitej dewastacji uległ budynek stanowiący główne zaplecze sportowe czwartoligowej drużyny. W odpowiedzi na ten dramat natychmiast zorganizowano zbiórkę charytatywną, która ma wesprzeć proces odbudowy zrujnowanej infrastruktury w powiecie nowotarskim.

Zaledwie dzień wcześniej, 19 kwietnia, zawodnicy z Podhala świętowali zwycięstwo 3:2 w derbowym starciu z Watrą Białka Tatrzańska na szczeblu czwartej ligi małopolskiej. Radość została jednak brutalnie przerwana kilkadziesiąt godzin później. Potężny wybuch doprowadził do ruiny całe centrum operacyjne zespołu, a jedna poszkodowana osoba odniosła obrażenia i musiała zostać przetransportowana do szpitala.

Skala zniszczeń jest bardzo duża – obiekt nie nadaje się już do dalszego użytkowania i będzie musiał zostać wyburzony. Straciliśmy zaplecze, sprzęt oraz miejsce, które przez lata było centrum życia naszego klubu. Zniszczony został również cały sprzęt sportowy - poinformował po tragedii klub.

Zasłużony zespół, którego historia sięga 1948 roku, stanął przed widmem potężnego kryzysu finansowego i organizacyjnego. Władze klubu nie dysponują wystarczającymi funduszami na samodzielne usunięcie skutków tej katastrofy, dlatego w sieci uruchomiono specjalną zrzutkę z celem ustalonym na pół miliona złotych.

"Zebrane środki będą stanowić wkład własny do budowy nowego budynku oraz zostaną przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu dla klubu"

- taki komunikat wystosowali działacze drużyny, która od 25 lat rywalizuje na poziomie czwartej ligi, a jej akademia młodzieżowa może pochwalić się brązową gwiazdką w systemie certyfikacji Polskiego Związku Piłki Nożnej. Do akcji pomocowej błyskawicznie włączyły się inne ekipy z regionu, a MKS Kalwarianka przekazała na rzecz poszkodowanych 1000 złotych. Słowa solidarności napłynęły również od przedstawicieli Garbarni Kraków oraz Huraganu Waksmund. Obecnie inicjatywę na portalu Zrzutka.pl wsparło już ponad 270 darczyńców, wpłacając łącznie przeszło 22 tysiące złotych.

W trwających obecnie rozgrywkach Lubań Maniowy radzi sobie bardzo przyzwoicie, plasując się na szóstej pozycji po rozegraniu 26 meczów. Niezwykle imponująco wygląda ich domowy bilans, w którym na czternaście spotkań zanotowali zaledwie jedną porażkę. Głównym priorytetem na najbliższe miesiące pozostaje jednak jak najszybsza odbudowa i przywrócenie normalnego funkcjonowania całego ośrodka.