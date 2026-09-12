Ekstraklasa. Udany debiut Tomasza Kaczmarka w Rakowie

Kluczowe przełamanie Rakowa Częstochowa

Tomasz Kaczmarek objął stanowisko trenera Rakowa Częstochowa we wtorek. Po wygranym meczu przyznał, że dopiero wtedy uświadomił sobie wagę tego zwycięstwa. Było ono istotne zarówno dla zawodników, jak i kibiców oraz całego klubu.

Szkoleniowiec podkreślił, że na końcowy wynik wpływ mają nie tylko umiejętności, ale przede wszystkim charakter zawodników. Wyróżnił pod tym względem Frana Tudora oraz Bogdana Racovitana. Zwrócił także uwagę na zasługi poprzedników w sztabie szkoleniowym.

- Meczu nie wygrywa się tylko umiejętnościami. Mecze wygrywa się osobowościami, charakterem. Dzisiaj poczułem, jakie tu są osobowości - powiedział.

Jakie słowa usłyszeli rywale Rakowa?

Tomasz Kaczmarek podziękował sztabowi, w tym Dawidowi Szulczkowi, asystentowi byłego trenera Dawida Kroczka. To on tymczasowo prowadził Raków w dwóch wcześniejszych spotkaniach. Obecny trener zaznaczył, że bez ich pracy wygrana nie byłaby możliwa.

Trener Motoru Lublin, Mariusz Misiura, nie krył rozczarowania wynikiem. Stwierdził, że mecz mógł zakończyć się zwycięstwem jego drużyny, ale zabrakło im skuteczności, którą wykazał się Raków Częstochowa.

- Bez ich pracy i zaangażowania nie byłoby dzisiejszego zwycięstwa. Zrobiliśmy pierwszy, kluczowy krok w kierunku wyjścia z tej trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Kluczowy, ale tylko pierwszy. Nie zagraliśmy idealnie, ale wystarczająco dobrze, by wygrać. Wygraliśmy, bo dzisiaj na boisku był zespół.