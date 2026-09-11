Wisła Kraków pokonuje Jagiellonię Białystok. Kto zachwycił kibiców pod Wawelem?

Zwycięstwo Wisły Kraków nad Jagiellonią

Spotkanie rozpoczęło się od bardzo szybkiego i celnego uderzenia gospodarzy. Już w czternastej minucie rywalizacji pierwszą bramkę dla krakowskiego zespołu zdobył Angel Rodado. Napastnik umieścił piłkę w siatce po precyzyjnym strzale głową. Wczesne objęcie prowadzenia pozwoliło gospodarzom na spokojniejsze kontrolowanie przebiegu gry. Do przerwy wynik rywalizacji nie uległ już żadnej zmianie.

Druga połowa przyniosła kolejne rotacje w składach obu drużyn oraz zaciętą walkę na murawie. W końcówce spotkania, dokładnie w osiemdziesiątej siódmej minucie, wynik meczu ustalił ponownie niezawodny Angel Rodado. Hiszpański snajper zapisał tym samym na swoim koncie dwa trafienia w jednym pojedynku. Ostatecznie rywalizacja zakończyła się rezultatem 2:0 dla krakowskiego zespołu. Na stadionie zgromadziło się łącznie 30 736 widzów.

Kto wystąpił w obu drużynach?

Funkcję sędziego głównego w tym spotkaniu pełnił Piotr Lasyk z Bytomia. W trakcie całego meczu arbiter pokazał tylko jedną żółtą kartkę, którą napomniany został gracz gości Bernardo Vital. Wisła Kraków rozpoczęła zawody w zestawieniu: Marcel Łubik, Raoul Giger, Alan Uryga, Darijo Grujcic oraz Jakub Krzyżanowski. W pomocy wystąpili Elie Youan, James Igbekeme, Kacper Duda i Julius Ertlthaler. W trakcie meczu na placu gry zameldowali się także Frederico Duarte oraz Rafał Mikulec.

Drużyna Jagiellonii Białystok wystąpiła z kolei ze Sławomirem Abramowiczem między słupkami bramki. Linię defensywną utworzyli Norbert Wojtuszek, Bernardo Vital, Apostolos Konstantopoulos oraz Bartłomiej Wdowik. Trener gości zdecydował się na kilka zmian, wpuszczając na boisko m.in. Rodrigo Conceicao oraz Aleksandara Cirkovicia. Pozostałymi rezerwowymi, którzy dostali szansę gry, byli Youssuf Sylla, Hampus Finndell i Sergio Lozano.