Polska gra z Albanią o awans. Lewandowski i Urban stawiają sprawę jasno

Biało-Czerwoni mogą pochwalić się świetnymi statystykami z dzisiejszym oponentem. Dotychczasowa historia piętnastu wzajemnych pojedynków przyniosła nam dziesięć triumfów, przy zaledwie trzech remisach i dwóch porażkach z reprezentacją Albanii.

Sebastian Szymański i jego DZIEWCZYNA Dariane Row. Piękna ukochana pomocnika reprezentacji Polski

„- To bardzo mocna drużyna - ocenił Jan Urban, cytowany przez portal Łączy nas piłka. - Mamy atut własnego boiska i musimy to wykorzystać. Albania ma troszeczkę profil defensywny i robi to naprawdę dobrze. Będziemy musieli zagrać jedno z naszych najlepszych spotkań, żeby ją pokonać - zaznaczył.”

Kapitan naszej kadry podchodzi z ogromnym respektem do umiejętności rywali. Robert Lewandowski doskonale pamięta, że w rewanżowym meczu eliminacji do mistrzostw Europy to przeciwnicy zgarnęli pełną pulę, co zagwarantowało im bezpośrednią kwalifikację na turniej, wymuszając na Polakach konieczność rywalizacji w barażach.

Reprezentacja Polski walczy o finał baraży! Piotr Czachowski wskazuje na tego kadrowicza

„- Albania jest niewygodnym przeciwnikiem - wyznał Lewy, cytowany przez portal Łączy nas piłka. - Jednak liczę na to, że grając u siebie narzucimy własne tempo, że będziemy kontrolowali przebieg spotkania i nie pozwolimy jej rozwinąć skrzydeł. Mamy szacunek do przeciwnika, zwłaszcza pamiętając poprzednie starcia z nimi - przypomniał.”

Przeciwnicy z Bałkanów mają ogromną motywację, aby po raz pierwszy w swojej historii wywalczyć upragniony bilet na mistrzostwa świata. Albańczycy nigdy wcześniej nie dostąpili zaszczytu występu na globalnym czempionacie, dlatego zrobią wszystko, by ostatecznie zapisać się na kartach piłkarskiej historii.

Jerzy Dudek o barażu z Albanią. Tak mówi o Pietuszewskim, tego oczekuje od Lewandowskiego

„- To najważniejsze spotkanie w mojej dotychczasowej pracy z reprezentacją - podkreślił Urban. - W barażach nie ma już takiego marginesu na potknięcie. To są mecze o wszystko. Zdaję sobie sprawę, jaki to jest mecz. Jeśli ktoś powie: „Zagrajmy słabo, ale wygrajmy”, to ja się pod tym podpisuję - wyznał trener drużyny narodowej.”

Jeżeli naszym kadrowiczom uda się wyrzucić za burtę Albanię, w decydującym starciu o mundial zmierzą się z triumfatorem drugiego półfinału. Na drodze Polaków do turnieju głównego stanie lepszy z dwumeczu pomiędzy reprezentacjami Szwecji oraz Ukrainy.

Jakub Moder szczerze o walce z kontuzjami. To było najtrudniejsze dla kadrowicza

„- Bardzo mocno w to wierzę, że mamy przed sobą dwa finały. Mam nadzieję, że zagramy na mundialu - dodał Lewandowski.”