Piękna Daria wspiera Szachtar w meczu z Lechem! Zjawiskowa Ukrainka zachwyca kibiców

Daria Bondar przyciąga spojrzenia w Krakowie

Z powodu trwającej wojny, Szachtar Donieck zmuszony był przenieść swoje domowe mecze poza granice Ukrainy, a jednym z miejsc, które stały się ich nową bazą, jest Polska. To właśnie między innymi w Krakowie, gdzie zespół rywalizuje w europejskich pucharach, można podziwiać Darię Bondar. Jej obecność na trybunach za każdym razem budzi ogromne zainteresowanie zarówno wśród sympatyków futbolu, jak i fotoreporterów. Zachwyt nad urodą pięknej Ukrainki jest w pełni zrozumiały!

Szachtar gra z Lechem. Piękna Daria rozpala zmysły

Daria Bondar to zdecydowanie więcej niż tylko kolejna z WAGs. Jej kariera zawodowa od lat nierozerwalnie wiąże się z piłką nożną. Doświadczenie zdobywała jako reporterka i prezenterka, a obecnie dumnie piastuje stanowisko szefowej działu medialnego w Szachtarze Donieck. Przeprowadza rozmowy z piłkarzami i członkami sztabu, przybliżając kibicom kulisy funkcjonowania drużyny. Profesjonalne podejście do obowiązków idzie w parze z jej ogromną rozpoznawalnością. Profil Darii na Instagramie obserwuje ponad pół miliona internautów, co czyni ją jedną z najbardziej znanych kobiecych postaci w świecie ukraińskiego sportu.

Prywatnie Daria tworzy szczęśliwy związek małżeński z Wałerijem Bondarem, 26-letnim obrońcą Szachtara i reprezentantem Ukrainy. Para chętnie dzieli się swoim życiem w mediach społecznościowych. Daria stara się być obecna na niemal każdym spotkaniu, nie tylko wspierając męża i drużynę z trybun, ale również wypełniając swoje zawodowe obowiązki. Jej uroda, w połączeniu z ogromnym zaangażowaniem, sprawiły, że zyskała globalną sympatię!

Przed Szachtarem Donieck niezwykle istotne wyzwanie. Dzisiejszego wieczoru na stadionie krakowskiej Wisły odbędzie się rewanżowe spotkanie 1/8 finału Ligi Konferencji Europy, w którym zmierzą się z Lechem Poznań. Stawką meczu jest przepustka do ćwierćfinału rozgrywek. Pierwsze starcie, rozegrane w stolicy Wielkopolski, zakończyło się triumfem ukraińskiego zespołu 3:1, a zmagania z wysokości trybun śledziła oczywiście Daria Bondar. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć zjawiskowej Ukrainki.