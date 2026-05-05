Lamine Yamal znów zakochany! Piękna influencerka u boku gwiazdora Barcelony

Michał Chojecki
2026-05-05 11:45

Hiszpańskie media donoszą o nowej partnerce Lamine’a Yamala. 18-letni piłkarz spotyka się z Inés Garcíą. Influencerka z Sewilli zyskuje coraz większą popularność w sieci.

Nowa partnerka Lamine’a Yamala

Według doniesień mediów gwiazdor Barcelony, Lamine Yamal, ma nową partnerkę. Wybranką piłkarza ma być influencerka z Sewilli, Inés García. Sekret zakochanych miał wyjść na jaw przez przypadek podczas jednego z nagrań. Dodatkowo para była widziana na randce w znanej restauracji. Fani od razu zaczęli interesować się szczegółami nowej relacji młodego zawodnika.

Wpadka przyjaciela Yamala i wspólna randka z Inés Garcíą

Zainteresowanie życiem prywatnym Lamine'a Yamala wzrosło po incydencie podczas transmisji na żywo. Jeden z bliskich znajomych piłkarza, Souhaib, wypowiedział wtedy imię „Inés”, co wywołało widoczne zakłopotanie u Mohameda, kuzyna zawodnika. Fani szybko połączyli fakty i zauważyli, że Yamal i García obserwują się na Instagramie oraz regularnie lajkują swoje posty i wymieniają wiadomości co najmniej od lutego.

Spotkanie w znanej restauracji. Lamine Yamal i Inés García przyłapani

Kolejnym dowodem na romans pary było spotkanie w restauracji La Cúpula de Garraf. Lokal, zlokalizowany na wybrzeżu między Barceloną a Sitges, cieszy się popularnością wśród celebrytów. To właśnie tam fotoreporterzy zrobili zdjęcia Yamalowi i Garcíi opuszczającym restaurację. Zdjęcia te błyskawicznie obiegły internet, podsycając plotki o ich związku.

Kim jest Inés García? Piękność z Andaluzji

Inés García to andaluzyjska influencerka, wyróżniająca się ciemnymi włosami i promiennym uśmiechem. Choć Lamine Yamal miał wcześniej kilka znanych partnerek, jak choćby piosenkarkę Nicki Nicole, zazwyczaj dba o prywatność w początkowych fazach relacji. Do tej pory ani piłkarz, ani Inés García nie odnieśli się publicznie do doniesień o ich związku.

