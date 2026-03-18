Magdalena Stefanowicz rozgrzewa kibiców swoimi zdjęciami. Sprinterka ma wytatuowanego węża

Halowe mistrzostwa świata: Magdalena Stefanowicz walczy o medale

Już od piątku, 20 marca, W Toruniu odbywać się będą halowe mistrzostwa świata w lekkotletyce, które potrwają aż niedzieli, 22 marca.

Jedną z gwiazd reprezentacji Polski będzie Magdalena Stefanowicz, która pobiegnie na 60 metrów w sobotę o 11:05. W tej samej konkurencji zobaczymy również Ewę Swobodę.

Urodziwa zawodniczka ma na swoim koncie imponujące osiągnięcia, takie jak srebro z MŚ juniorów młodszych na setkę. Równie dużą popularność zdobywa dzięki zmysłowym fotografiom w internecie, pokazując m.in. charakterystyczny tatuaż węża.

Podczas nadchodzących zawodów w Toruniu, kibice będą mogli śledzić występy Magdaleny Stefanowicz. Sprinterka przystąpi do sobotnich eliminacji na dystansie 60 metrów, podobnie jak Ewa Swoboda. Wyścig zaplanowano na godzinę 11:05. Dla polskiej sportsmenki sam awans na tę prestiżową imprezę to ogromny powód do dumy.

„Mamy to! Minimum na Halowe Mistrzostwa Świata, srebrny medal Mistrzostw Polski i sb 7.20. Czekam na więcej, szczęśliwa i wdzięczna”

– napisała w sieci szczęśliwa sprinterka. Profil zawodniczki na Instagramie to prawdziwa gratka dla jej sympatyków. Można tam podziwiać mnóstwo odważnych fotografii, na których gwiazda bieżni eksponuje swoją wysportowaną sylwetkę i wytatuowanego na pośladku węża.

Lista sportowych dokonań Magdaleny Stefanowicz jest imponująca i obejmuje między innymi wicemistrzostwo globu juniorów młodszych w sprincie na 100 metrów z Nairobi oraz srebro mistrzostw Starego Kontynentu w sztafecie 4x100 m. Jej znakomicie zarysowane mięśnie robią kolosalne wrażenie i idealnie pasują do sprinterskich wyzwań. Fani regularnie obsypują ją komplementami pod zdjęciami, zachwycając się szczególnie jednym z kadrów, gdzie widać jej potężnie umięśnione plecy.

„Jest moc; Maszyna, Jest siła, Fiu fiu”

– można przeczytać w entuzjastycznych komentarzach pod instagramowymi postami zawodniczki.

Zmagania lekkoatletów podczas halowych mistrzostw w Toruniu zakończą się w niedzielę, 22 marca. W polskiej kadrze największe nadzieje na podium wiążemy z występami Natalii Bukowieckiej, Jakuba Szymańskiego, Marii Żodzik oraz Pii Skrzyszowskiej. Kibice liczą również na udany start i zdobycz medalową naszych reprezentantów w sztafecie.

Magdalena Stefanowicz na zdjęciach w sieci

51