Iga Świątek spotkała w Miami Jona Bon Jovi. Zdradziła pewną ciekawostkę z przeszłości

Podczas turnieju na Florydzie Iga Świątek stanęła twarzą w twarz z prawdziwą ikoną światowej muzyki.

Polka, która prywatnie uwielbia mocne, rockowe brzmienia, zamieniła kilka słów z Jonem Bon Jovi.

Oprócz wykonania pamiątkowej fotografii, Raszynianka przypomniała pewien szczególny, muzyczny epizod ze swojego życia.

Wizyta znanego wokalisty okazała się dla polskiej zawodniczki niezwykle sentymentalnym wydarzeniem.

Środowe zmagania w ramach Miami Open przyniosły uczestnikom i fanom sporo rozczarowań z powodu fatalnych warunków atmosferycznych. Intensywne opady deszczu całkowicie sparaliżowały turniej, blokując zarówno oficjalne pojedynki, jak i zaplanowane sesje treningowe. Pomimo przymusowej pauzy, sportowcy w strefie zawodniczej mogli liczyć na niespodziankę, ponieważ odwiedził ich słynny amerykański artysta, Jon Bon Jovi.

Obecność 64-letniego gwiazdora wywołała spore poruszenie, z czego chętnie skorzystała również Iga Świątek. Nie jest tajemnicą, że reprezentantka Polski to ogromna miłośniczka starych rockowych przebojów. Wykorzystując nadarzającą się okazję, tenisistka zapozowała do wspólnego zdjęcia z legendarnym wokalistą. W opublikowanym na Instagramie wpisie Iga Świątek podzieliła się swoimi wrażeniami z tego wyjątkowego spotkania.

Legenda! Jon Bon Jovi. Ciekawostka: kupiłem winyl „Slippery When Wet” podczas mojego przełomowego turnieju w Toronto w 2019 roku i ma on szczególne miejsce w moim sercu. Cudownie było Cię poznać - napisała Iga Świątek, publikując na Instagramie post ze zdjęciem z muzykiem.

Kiedy Iga Świątek zagra z Magdą Linette w turnieju Miami Open?

Polskie starcie pomiędzy Igą Świątek a Magdą Linette w drugiej rundzie rywalizacji na Florydzie zaplanowano na czwartek, 19 marca 2026 roku. Pojedynek tenisistek rozpocznie się w godzinach wieczornych, najprawdopodobniej między 20:00 a 21:00 czasu obowiązującego w naszym kraju. Będzie to trzecie z kolei spotkanie od godziny 17:00, tuż po rywalizacjach par Eala - Siegemund oraz Marozsan - Fonseca. Transmisję telewizyjną z kobiecego turnieju Miami Open będzie można śledzić na żywo za pośrednictwem kanału Canal+ Sport 2.