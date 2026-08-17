Zabójstwo w Radzyminie. Akt oskarżenia po 26 latach od zbrodni

Zaginięcie nastolatek w Radzyminie w 2000 roku

6 sierpnia 2000 roku Anna K. oraz Marta Sz. brały udział w festynie w Radzyminie, gdzie bawiły się ze znajomymi z okolicznych miejscowości. Uczennice szkoły średniej zaplanowały powrót do domu na godzinę 15:00, jednak nigdy nie spotkały się z czekającymi na nie rodzicami. Mimo prowadzenia szeroko zakrojonych poszukiwań nie udało się wtedy ustalić, co dokładnie stało się z dziewczętami, a ich los pozostawał nieznany. Postępowanie dotyczące ich pozbawienia wolności oraz ewentualnego zabójstwa zostało umorzone ponad 20 lat temu.

Przełom w śledztwie stołecznego Archiwum X

Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji po latach powrócili do sprawy i ustalili przebieg zdarzeń podczas festynu. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił około dwa lata temu na przedstawienie zarzutu zabójstwa trzem mężczyznom, którzy w dniu zniknięcia pokrzywdzonych przebywali razem z nimi. Na wniosek prokuratora wszyscy podejrzani zostali wtedy tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Ścisła współpraca policjantów z Prokuraturą Krajową doprowadziła ostatecznie do zgromadzenia dowodów niezbędnych do sfinalizowania tego postępowania.

Zarzuty dla Tomasza T. i Krzysztofa R.

Akt oskarżenia skierowany do sądu obejmuje dwóch mężczyzn, którymi są Tomasz T. oraz Krzysztof R. Śledczy oskarżyli ich o zabójstwo Anny K. i Marty Sz. w związku z wielokrotnym oraz zbiorowym zgwałceniem pokrzywdzonych. Tomasz T. będzie odpowiadał przed sądem w warunkach recydywy, ponieważ w przeszłości był już karany za napad połączony ze zbiorowym gwałtem. Krzysztof R. usłyszał dodatkowo zarzut posiadania znacznej ilości kokainy, a obu oskarżonym grozi teraz kara dożywotniego pozbawienia wolności. Wobec trzeciego z zatrzymanych wcześniej mężczyzn zebrany materiał dowodowy nie dał podstaw do wniesienia aktu oskarżenia.

Źródło: Policja.pl