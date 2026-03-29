Ostatni lot Kamila Stocha w Planicy. Tłumy kibiców żegnają legendę sportu

Zmiana warty w Planicy. Kamil Stoch przejmuje pałeczkę od Adama Małysza

Polski mistrz triumfował na słoweńskiej Letalnicy dokładnie trzy razy. Jego debiutanckie podium w tym miejscu miało niezwykle symboliczny wymiar, ponieważ stanął na nim obok kończącego w tamtym czasie sportową drogę Adama Małysza. Historyczny poranek 20 marca 2011 roku na zawsze zapisał się w pamięci kibiców jako moment oficjalnego przekazania pałeczki w kadrze narodowej. Legendarnego zawodnika z Wisły żegnano wówczas na belce startowej tradycyjną góralską ciupagą, a sympatycy dyscypliny zastanawiają się obecnie, w jaki sposób organizatorzy uhonorują odchodzącego mistrza. Niespełna dwudziestoczteroletni wówczas skoczek z Zębu w pięknych słowach komentował odejście swojego starszego kolegi, nie wiedząc jeszcze, że kilkanaście lat później to on sam usłyszy uroczyste fanfary na zeskoku mamuta.

– Pięknie żegnamy Adama, bo na to zasługuje – mówił Stoch niemal równo 15 lat temu

Niewielu ekspertów zakładało wówczas, że kolejne półtorej dekady przyniesie aż tyle spektakularnych sukcesów na światowych arenach. Sam zawodnik od samego początku konsekwentnie budował swoją pozycję, ciężko trenując i cierpliwie przygotowując się do wielkich zwycięstw. Jego ogromny potencjał oraz niezwykłą pewność siebie dało się zauważyć już w latach młodzieńczych, gdy przed kamerami śmiało opowiadał o swoich największych sportowych ambicjach.

– Chciałbym wystartować na olimpiadzie, zdobyć złoty medal, ale jak na razie to ja mam jeszcze czas

To archiwalne nagranie z udziałem zaledwie dwunastoletniego chłopca doskonale znają wszyscy fani narciarstwa klasycznego nad Wisłą. Ponad dziesięć lat nieustannych startów w światowej elicie przyniosło mu komplet najważniejszych pucharów. Trzykrotnie stawał na najwyższym stopniu podium igrzysk olimpijskich, zdobył brązowy krążek, a także sięgał po indywidualne oraz drużynowe mistrzostwo świata. Reprezentant klubu z Zakopanego zapisał na swoim koncie dwa triumfy w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i trzykrotnie zgarniał statuetkę w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni. Dzięki tym wybitnym osiągnięciom utrzymał niesłabnące zainteresowanie skokami w całym kraju przez całe ćwierćwiecze. Ostatni czas przyniósł jednak zauważalny kryzys. Skoczek wciąż deklarował świetne przygotowanie fizyczne, ale wyraźnie brakowało mu dynamiki w samych zawodach. Doświadczony multimedalista wprost odczuł potężne zmiany, jakie zaszły w technologii i treningu od momentu jego debiutu przed dwoma dekadami.

Problemy sprzętowe i mentalne. Kamil Stoch o swoich trudnościach w końcówce kariery

Zaledwie kilka tygodni przed finałem sezonu wybitny reprezentant Polski szczerze zdiagnozował przyczyny swoich niepowodzeń na skoczni.

– Fizycznie jestem w formie życia, ale nie potrafię tego przełożyć na skocznię. Nie poszła technika za dyspozycją fizyczną

Podczas ostatnich dni pod słoweńskim mamutem zawodnik otwarcie przyznał, że ciągłe poszukiwanie błędów całkowicie wyczerpało jego zapasy cierpliwości.

Czuję, że jestem na skraju wyczerpania mentalnego. I każda drobna rzecz techniczna przy skoku sprawia mi trudności. Może ta energia z trybun mnie pokrzepi i Planica da mi siłę.

Magiczny klimat potężnego słoweńskiego kompleksu od zawsze działał na polskiego skoczka niczym potężny zastrzyk motywacji i pewności siebie. Bez względu na dyspozycję prezentowaną w danym sezonie, niemal w każdym konkursie potrafił odnaleźć tam odpowiedni rytm i deklasować rywali, ustanawiając chociażby fantastyczny rekord 251,5 metra w 2017 roku. Chociaż obecne warunki raczej wykluczają tak ekstremalne loty, całe środowisko mocno wierzy w przekroczenie przez niego granicy dwustu metrów podczas wielkiego niedzielnego finału.

Sportowa emerytura i dziedzictwo. Plany Kamila Stocha na przyszłość i wsparcie kibiców

Za oceanem eksperci często przypominają o konieczności pozostawienia po sobie wyraźnego sportowego śladu, nazywając to zjawisko prawdziwą spuścizną. Wielokrotny mistrz olimpijski z Podhala doskonale wpisuje się w to podejście, ponieważ od dłuższego czasu precyzyjnie planuje swoje zaangażowanie w poszukiwanie i rozwój kolejnych wybitnych talentów narciarskich.

– Chcę zostać przy skokach. Może nie jako trener czy menedżer, ale zdaję sobie sprawę ze swojej wiedzy i doświadczenia. Byłem w każdej możliwej sytuacji sportowej: na dole, na szczycie, pośrodku. Uważam, że nie powinienem tej wiedzy trzymać dla siebie, chciałbym się nią dzielić w klubie. Prowadzimy z Ewą KS Ewenement już kilkanaście lat. Chcę swoją wiedzą wzbogacać wiedzą swoich trenerów

W szczerej rozmowie utytułowany zawodnik zapowiedział intensyfikację działań w ramach swojego własnego projektu klubowego, dając fanom nadzieję na rychłe wyszkolenie nowej generacji zwycięzców. Niedzielna rywalizacja ostatecznie domknie wielką klamrą całą karierę i symbolicznie przerwie jej najbardziej frustrujący etap. Wielkie pożegnanie legendy zainaugurowano już w sobotni wieczór w sercu miejscowości Kranjska Gora, gdzie okoliczne place zabarwiły się na biało-czerwono. Organizatorzy przygotowali specjalną scenę, pod którą zebrał się ogromny tłum skandujący nazwisko kończącego karierę skoczka. Mistrz cierpliwie rozdawał autografy, sygnując dziesiątki przyniesionych przez fanów kasków, flag, plastronów startowych, a nawet profesjonalnych nart, jednocześnie chętnie odpowiadając na zadawane pytania.

– Bardziej się stresuję, wychodząc na scenę niż na skocznię. Mam nadzieję, że te jutrzejsze skoki będą dalekie. Może to nie być proste

Rozentuzjazmowana publiczność przyjęła te szczere słowa płynące ze sceny ogromnymi brawami. Wzruszający moment uświetnił również Peter Prevc, który pojawił się na uroczystości ze specjalnie przygotowanym upominkiem pożegnalnym.

– Życzę Ci nie tylko szczęścia, życzę Ci czegoś więcej

W taki sposób słoweński skoczek podziękował swojemu wieloletniemu rywalowi za sportową walkę. Chwilę później przed mikrofonem ponownie stanął polski weteran skoczni.

– Usłyszałem miłe słowa od Karla Geigera. Powiedział, że mimo osiągnięć sprzed lat, to za postawę w tym sezonie bylem jego inspiracją, bo widział, z czym się zmagam i stawia mnie za wzór. To mnie zbudowało

Przemawiający do sympatyków Polak podkreślił niezwykłą wagę solidarności wewnątrz środowiska sportowego, która dodawała mu sił w trakcie wymagających zimowych miesięcy. Ostateczne zwieńczenie tej wspaniałej historii nastąpi krótko po godzinie dwunastej w niedzielę. Potężna Letalnica po raz ostatni gościć będzie wielkiego mistrza, nieodwracalnie zamykając najpiękniejszy rozdział w dziejach polskiego narciarstwa klasycznego.