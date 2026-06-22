Olbrzymi pomnik Messiego odsłonięto w Cutral Co. Jaki był prawdziwy cel władz miasta?

Jak wygląda nowy pomnik Lionela Messiego?

W patagońskim mieście Cutral Co, liczącym około 35 tysięcy mieszkańców, stanęła potężna rzeźba znanego sportowca. Monument mierzy dokładnie 26 metrów wysokości i waży 70 ton. Przedstawia on Lionela Messiego ubranego w tradycyjną, błękitno-białą koszulkę reprezentacji Argentyny. Zawodnik klęczy z uniesioną w geście triumfu pięścią, a tuż przed nim umieszczono replikę Pucharu Świata. Słynne trofeum nawiązuje bezpośrednio do sukcesu na mistrzostwach globu w Katarze z 2022 roku.

Za ostateczny projekt tego imponującego dzieła odpowiada ceniony lokalny artysta Aldo Beroisa. Włodarze zachęcają mieszkańców do wspólnego kibicowania pod rzeźbą tuż przed poniedziałkowym meczem mistrzostw świata. Reprezentacja Argentyny oficjalnie zmierzy się w nim z zespołem Austrii punktualnie o godzinie 14 czasu lokalnego. Miasto Cutral Co oraz sąsiednie Plaza Huincul są dotychczas znane przede wszystkim z przemysłu naftowego i petrochemicznego. Urzędnicy mocno liczą na błyskawiczny rozwój turystyki dzięki nowej, spektakularnej statui piłkarza.

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Warto również przypomnieć niedawną sytuację z Indii, gdzie podobna konstrukcja wywołała nieoczekiwane problemy. Mierzący 21 metrów monument w Kalkucie musiał zostać pilnie zdemontowany ze ścisłych względów bezpieczeństwa. Statua niebezpiecznie kołysała się na wietrze i ostatecznie została awaryjnie zabezpieczona mocnymi linami. Obiekt w Indiach wzniesiono specjalnie po to, aby upamiętnić zeszłoroczną wizytę argentyńskiego zawodnika w tym azjatyckim kraju. Projektanci w Cutral Co starali się uniknąć podobnych incydentów.

Sam Lionel Messi, który wkrótce będzie obchodził 39. urodziny, może pochwalić się wprost niesamowitymi osiągnięciami sportowymi. Kapitan drużyny narodowej jako pierwszy gracz w historii zapisał na swoim koncie występy w aż sześciu mundialach. Argentyńczyk obecnie dzieli tytuł najlepszego strzelca wszech czasów z byłym reprezentantem Niemiec, Miroslavem Klose. Imponujący bilans tego zawodnika w kadrze narodowej wynosi okrągłe 200 oficjalnie rozegranych spotkań. W dotychczasowych meczach zdołał on zdobyć 120 bramek dla swojego państwa.