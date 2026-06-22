Domowa klimatyzacja za grosze. Potrzebujesz tylko plastikowych butelek

W obliczu narastających upałów, utrzymanie komfortowej temperatury w mieszkaniu bez drogiej klimatyzacji staje się prawdziwym wyzwaniem dla wielu.

Odkryj sprytny, darmowy patent na efektywne chłodzenie pomieszczeń, który możesz samodzielnie wykonać z łatwo dostępnych materiałów.

Nie pozwól, by skwar odebrał Ci komfort – sprawdź, jak krok po kroku zbudować własną, skuteczną "klimatyzację" i poczuć ulgę!

Jak obniżyć temperaturę w domu podczas fali upałów? Sprawdzone patenty

Lato to dla wielu ulubiona pora roku, ale ekstremalne upały bywają niezwykle uciążliwe, zwłaszcza w nagrzanych blokowiskach. Każdy próbuje wtedy znaleźć metodę na szybkie obniżenie temperatury we własnym M. Kluczowe jest odpowiednie wietrzenie pomieszczeń wyłącznie wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, natomiast w ciągu dnia okna powinny pozostać szczelnie zamknięte. Warto również zainwestować w grube, jasne zasłony lub rolety odbijające światło, co zapobiegnie nadmiernemu nasłonecznieniu wnętrza. Wilgotne ręczniki rozwieszone w pokojach to kolejny trik, który poprawi mikroklimat. Choć profesjonalna klimatyzacja to najskuteczniejsze rozwiązanie, jej wysoki koszt często bywa barierą nie do przeskoczenia. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi banalnie prosta w konstrukcji, darmowa alternatywa do samodzielnego wykonania.

Darmowa klimatyzacja krok po kroku. Użyj tektury i butelek PET

Aby samodzielnie skonstruować urządzenie chłodzące do domu, nie potrzebujesz specjalistycznych narzędzi. Wystarczy kawałek solidnego kartonu, kilka pustych butelek po napojach oraz ostre nożyczki, by przynieść sobie ulgę podczas skwaru.

Dopasuj rozmiar tektury do ramy wybranego okna, wycinając odpowiedni kształt.

Narysuj i wytnij otwory, w które bez problemu wejdą szyjki przygotowanych butelek.

Odetnij dno z każdego plastikowego pojemnika, zostawiając około kilkanaście centymetrów długości.

Wsuń butelki w przygotowane dziury i zabezpiecz je z drugiej strony nakrętkami (bez denka).

Gotowy panel zamontuj w otwartym oknie przy użyciu taśmy klejącej. Pamiętaj, aby szersze końce butelek wystawały na zewnątrz, najlepiej w kierunku wiejącego wiatru.

Działanie tego ekologicznego wynalazku opiera się na prostym prawie fizyki: powietrze wtłaczane z zewnątrz spręża się, a następnie rozpręża, przechodząc przez wąską szyjkę, co skutkuje wyraźnym spadkiem temperatury w pomieszczeniu.