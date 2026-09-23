Nikola Grbić strzeże prywatności jak oka w głowie. Kim naprawdę jest twórca sukcesów Polaków?

Nikola Grbić: Sukcesy szkoleniowca z polską kadrą

Mistrzostwa Europy po raz kolejny pokazują, że polska drużyna narodowa należy do światowej elity. Ogromny wpływ ma na to Nikola Grbić. Serbski trener może pochwalić się imponującym dorobkiem zarówno z czasów zawodniczych, jak i trenerskich. Pod jego wodzą Polacy zdobyli pięć medali Ligi Narodów (w tym trzy z najcenniejszego kruszcu), wicemistrzostwo olimpijskie oraz dwa medale mistrzostw świata – srebro i brąz. Dodatkowo Grbić ma w swoim dorobku mistrzostwo Europy, a teraz walczy o obronę tego trofeum. Polacy przeszli przez fazę grupową jak burza, a w 1/8 finału gładko pokonali Łotwę 3:0 (25:17, 25:16, 25:16), a w ćwierćfinale nie dali szans Niemcom, wygrywając z nimi również w trzech setach (25:23, 25:17, 25:17). Mocną stroną Biało-Czerwonych są doskonałe umiejętności czysto siatkarskie oraz świetna atmosfera w drużynie. A jak w tym wszystkim funkcjonuje selekcjoner? Bez wątpienia pozostaje największą zagadką w całej ekipie.

ME siatkarzy: Polacy w ćwierćfinale. Nikola Grbić komentuje pewną wygraną z Łotwą

QUIZ. Jak na imię mają Sasak, Fornal, Leon, Komenda, Śliwka i inni? Dopasuj imię do zawodnika Pytanie 1 z 18 Fornal ma na imię: Tadeusz Tymon Tomasz Następne pytanie

Jaki charakter ma Nikola Grbić?

Tomasz Fornal w rozmowie opublikowanej na łamach „Faktu” usłyszał pytanie, czy selekcjoner chętnie integruje się z zespołem po godzinach. Reakcja gwiazdy polskiej kadry rzuca światło na podejście trenera do zawodników.

Dominacja Polaków, a Nikola Grbić narzeka przed starciem z Bułgarią! "Nie podoba mi się to"

Trener jest dosyć mocno skupiony na siatkówce. Za bardzo nie wiem, co robi poza treningami. Pewnie analizuje grę przeciwników, stara się przygotować naszą drużynę jak najlepiej. W tych pozaboiskowych rzeczach trener nie bierze udziału, ale serdecznie go zapraszamy

– powiedział Fornal. O usposobieniu szkoleniowca opowiedział także Marcin Komenda w wywiadzie dla Przeglądu Sportowego Onet.

Ma ogromną charyzmę. Jest taką osobą, która jak wchodzi, to wszyscy stają na baczność. Trener Grbić dużą rolę przykłada do taktyki i do tego, żeby każdy był zdyscyplinowany w trakcie meczu. Wierzy w to, że taka gra przyniesie sukcesy

– zaznaczył rozgrywający. Dodał również, że żaden zawodnik nie pozwala sobie na otwarte spięcia z selekcjonerem.

Pod nosem może ktoś burczał, ale ja nie burczałem, bo z każdego trenera staram się wyciągać to, co najlepsze. Natomiast nigdy nikt nie poszedł w zwarcie z trenerem

– podsumował Komenda, ujawniając kulisy funkcjonowania polskiego zespołu.

Życie prywatne selekcjonera. Rodzina Nikoli Grbicia

Trener rzadko otwiera się w kwestiach prywatnych. Jak funkcjonuje na co dzień? Od dwóch dekad Nikola Grbić jest w związku małżeńskim ze Stanislavą. Wspólnie wychowują dwóch synów: urodzonego rok po ślubie Matiję oraz Milosa, który przyszedł na świat w 2010 roku. Ukochana szkoleniowca stroni od mediów i blasku fleszy. W jednym z nielicznych wywiadów na temat rodziny Serb z nieskrywaną wdzięcznością przyznał, że to żona wzięła na siebie trud dbania o ich dom.

Nie jest łatwo praktycznie w samotności wychowywać dwójkę dzieci, ale gdy skończę karierę, wszystko wynagrodzę żonie i synom. (...) Znalazłem u jej boku prawdziwy spokój, a jej rola w naszym życiu była i jest ogromna. To wyjątkowa kobieta. Staram się pomagać w domowych obowiązkach, ale największy ciężar spada na nią

– stwierdził trener reprezentacji Polski.

Zdjęcia: Taka atmosfera panuje w kadrze polskich siatkarzy

Nikola Grbić opowiada o olimpijskim wyzwaniu