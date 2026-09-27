Nikola Grbić poprowadził Polaków do złota ME. Co wyróżnia trenera reprezentacji Polski?

Nikola Grbić wydobył potencjał polskiej kadry

Od lat mówiło się o wielkim potencjale polskich siatkarzy, ale to Nikola Grbić zdołał w pełni wykorzystać szeroką ławkę rezerwowych. Pod jego wodzą biało-czerwoni zaczęli grać nie tylko niezwykle skutecznie, ale przede wszystkim równo. Tegoroczne mistrzostwa Europy, zakończone finałowym triumfem we Włoszech, potwierdziły jego najwyższą pozycję w trenerskim panteonie. Zwycięstwo w ME zapewniło Polakom także upragnioną kwalifikację na igrzyska olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku.

Urodzony 6 września 1973 roku w wiosce Klek Grbić sport miał we krwi. Siatkówkę uprawiał jego ojciec Milos, były zawodnik reprezentacji Jugosławii, oraz starszy brat Vladimir. W odróżnieniu od wybuchowego brata, Nikola imponował na boisku i ławce trenerskiej niezwykłym spokojem i opanowaniem. Jego charakter ukształtowało surowe wychowanie przez rodziców.

"Dziś, jako dorosły człowiek, mogę powiedzieć, że nic mnie nie złamie. Po latach to doceniłem" – przyznał w jednym z wywiadów.

Jak przebiegała kariera Grbicia przed pracą z reprezentacją?

Jako zawodnik, grający na pozycji rozgrywającego, Grbić zdobył m.in. złoto olimpijskie w Sydney w 2000 roku oraz medale mistrzostw świata i Europy. Z powodzeniem występował we Włoszech, trzykrotnie wygrywając europejskie puchary z tamtejszymi klubami, a w 2014 roku zadebiutował jako trener Sir Safety Perugia. W 2019 roku objął Zaksę Kędzierzyn-Koźle, z którą zdobył w 2021 roku prestiżową Ligę Mistrzów. Pod jego okiem rozwinęli się m.in. Aleksander Śliwka i Kamil Semeniuk.

W styczniu 2022 roku Grbić zastąpił Vitala Heynena na stanowisku trenera biało-czerwonych. Od tego czasu, mimo regularnych problemów zdrowotnych w kadrze, poprowadził zespół m.in. do mistrzostwa Europy w 2023 i aktualnym, 2026 roku. Choć w igrzyskach w Paryżu Polacy zdobyli "tylko" srebro, przegrywając finał z Francją, Serb jest jedynym szkoleniowcem, który w dziesięciu dotychczasowych imprezach wywalczył z polską kadrą dziesięć medali. Jego kontrakt został już przedłużony do igrzysk w 2028 roku.