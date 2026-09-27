ME siatkarzy ze złotym medalem. Prezes PZPS zdradza plany na przyszłość

Awans daje drużynie ogromny komfort

Zwycięstwo w czempionacie Starego Kontynentu oznacza dla biało-czerwonych pewny start w igrzyskach w Los Angeles. Sukces w mistrzostwach zdejmuje z zawodników presję w kolejnych miesiącach przygotowań. Zdaniem szefa związku to osiągnięcie gwarantuje kadrze niezbędny spokój przed nadchodzącymi wyzwaniami w kolejnych latach.

Złoty medal mistrzostw Europy to trzeci taki triumf w historii polskiej męskiej siatkówki. Wcześniej biało-czerwoni stawali na najwyższym stopniu podium w 2009 oraz 2023 roku. Bieżący sezon obfituje w spektakularne sukcesy reprezentacji, ponieważ zespół wygrał również prestiżowe rozgrywki Ligi Narodów.

"- To było dla nas najważniejsze - nie ukrywał szef federacji i dodał, że realizacja tego celu „daje nam dużo spokoju”."

"- Choć tego spokoju, jeśli chodzi o męską kadrę, w naszym kraju nigdy nie ma za dużo. Za rok mistrzostwa świata u nas, w Polsce, i oczekiwania będą na pewno bardzo duże. Chcemy być najlepsi na świecie, ale dziś już wiemy, że lecimy do Los Angeles, więc plan, który sobie założyliśmy na ten rok, został w stu procentach zrealizowany - powiedział na antenie Polsatu Sport."

Rywalizacja podnosi poziom drużyny

Przyszłoroczne mistrzostwa świata odbędą się w Polsce, co naturalnie zwiększa wymagania kibiców wobec drużyny narodowej. Walka o miejsce w wyjściowej szóstce staje się przez to coraz bardziej zacięta. Prezes PZPS dostrzega w tej wewnątrz-zespołowej rywalizacji ogromną wartość i klucz do utrzymania najwyższego poziomu sportowego na świecie.

Dążenie do miana najlepszej drużyny globu wymaga maksymalnego zaangażowania już na etapie codziennych treningów. Obecność wielu utalentowanych graczy sprawia, że szkoleniowiec ma komfort wyboru odpowiednich rozwiązań taktycznych. Powrót kolejnych odpoczywających zawodników w przyszłości dodatkowo wzmocni potencjał i tak już znakomicie funkcjonującej reprezentacji.

"- I bardzo dobrze, bo tam, gdzie jest rywalizacja, tam jest podnoszenie poziomu - zauważył i wspomniał, że chcąc być najlepszym na świecie już na treningach trzeba prezentować określony poziom, a szeroka kadra to umożliwia."