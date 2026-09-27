Laver Cup w Londynie. Kto prowadzi po dwóch dniach rywalizacji?

Europa odzyskuje prowadzenie w deblu

Po zakończeniu piątkowych gier Europa miała przewagę 3:1. W sobotę inicjatywę początkowo przejęła Reszta Świata. Decydujący okazał się jednak mecz deblowy, w którym Norweg Casper Ruud i Niemiec Alexander Zverev pokonali Kazacha Aleksandra Bublika oraz Amerykanina Brandona Nakashimę 6:4, 7:6 (9-7).

Każde piątkowe zwycięstwo wyceniane było na jeden punkt. W sobotę wygrana oznaczała dwa „oczka” dla zespołu. Puchar zdobędzie ta drużyna, która jako pierwsza zgromadzi 13 punktów w ogólnej klasyfikacji.

Jakie są zasady punktacji w Laver Cup?

Niedzielne zmagania rozpoczną się od starcia deblowego. Następnie zaplanowano trzy mecze singlowe. Każde niedzielne zwycięstwo to aż trzy punkty do klasyfikacji. Zakończenie imprezy odbędzie się dzisiaj, 27 września.

Pomysłodawcą turnieju jest Roger Federer. Nazwa rozgrywek oddaje hołd Rodowi Laverowi – legendarnemu tenisiście z Australii. Laver jako jedyny dwukrotnie wywalczył klasycznego Wielkiego Szlema (w 1962 i 1969 roku). Europa triumfowała w pięciu z ośmiu rozegranych do tej pory edycji.