Niespodziewany gość na meczu Legii Warszawa. Aparaty przyłapały znanego muzyka

Pojawienie się popularnego muzyka na stadionie wzbudziło spore zainteresowanie zgromadzonych wokół niego kibiców. Lider legendarnego Kultu od wielu lat jawnie wspiera warszawską drużynę i nie ukrywa swojej sympatii do stołecznego klubu. Warto przypomnieć, że wokalista w przeszłości chętnie nawiązywał do Legii Warszawa w tekstach swoich utworów.

Kazik Staszewski obserwował sportowe zmagania w towarzystwie rodziny oraz znajomych z branży. Na trybunach zasiedli obok niego zarówno jego syn, Kazik Staszewski junior, jak i wnuk. Towarzyszyli im również dziennikarze: Adam Dawidziuk oraz Dariusz Chylak.

Niedzielny pojedynek z pewnością usatysfakcjonował znanego kibica. Legia Warszawa pewnie pokonała Wisłę Kraków 2:0, a na listę strzelców wpisali się Zjawiński i Adamski. Muzyk przez całe spotkanie bacznie obserwował to, co działo się na murawie.

Kazik Staszewski na meczu Legii Warszawa. Zobacz zdjęcia ze spotkania z Wisłą Kraków

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