Niespodziewana wizyta Lewandowskich. Kamery wychwyciły czułe gesty z córkami

Lewandowscy brylują na trybunach NHL

Na widowni zasiadła również Anna Lewandowska z córkami. Rodzinny wypad momentalnie przykuł wzrok internautów, a relacje z wydarzenia szybko obiegły media społecznościowe. Obecność kapitana reprezentacji Polski nie umknęła oficjalnemu profilowi Chicago Blackhawks, który powitał gościa. Wokół napastnika błyskawicznie pojawił się operator kamery, dzięki czemu państwo Lewandowscy mogli przesłać pozdrowienia dla zgromadzonych kibiców.

Wietrzne Miasto kojarzy się głównie z kultowymi Bullsami, jednak hokeiści Chicago Blackhawks to także jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek w Stanach Zjednoczonych. Spotkania w ramach ligi NHL rozgrywane w hali United Center przyciągają za każdym razem tłumy fanów.

Dla słynnej pary to kolejny krok w poznawaniu sportowego zaplecza nowej metropolii. Wcześniej rodzina miała już okazję oglądać inne zmagania, a wyjazd do USA stworzył im zupełnie nowe szanse na urozmaicenie wolnych chwil.

Przeprowadzka do Chicago po latach w Barcelonie

Przenosiny za ocean stanowiły dla Lewandowskich poważną zmianę. Anna Lewandowska wcześniej otwarcie przyznawała, że stolica Katalonii była dla niej ważnym miejscem i ciężko było jej opuścić Hiszpanię. Mimo sentymentu postanowiła być oparciem dla męża w nowym rozdziale jego sportowej drogi i wspólnie z pociechami zaadaptowała się do realiów Chicago.

W zeszły weekend żona piłkarza wzięła nawet udział w polonijnym Biegu Niepodległości, określanym jako Run for Poland. Znaną trenerkę, która w świetnej dyspozycji dobiegła do końca trasy, spotkała niezwykła niespodzianka. Robert Lewandowski stawił się na mecie, by złożyć żonie gratulacje, mimo że zaledwie paręnaście godzin wcześniej rozgrywał mecz wyjazdowy w Atlancie...