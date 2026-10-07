Nie żyje mama Przemysława Babiarza. Dom pogrzebowy przekazał szczegóły pochówku

Zmarła matka Przemysława Babiarza. Rok wcześniej odeszła żona prezentera

Ostatni czas to pasmo osobistych dramatów dla Przemysława Babiarza. Zaledwie rok temu słynny komentator telewizyjny stracił swoją żonę Marzenę. Obecnie dziennikarz TVP musi zmierzyć się z kolejną ogromną stratą. W wieku 93 lat zmarła jego matka, Anna Babiarz. O śmierci kobiety poinformował publicznie Wojciech Bakun, urzędujący prezydent Przemyśla.

Przemysław Babiarz przerywa milczenie po śmierci żony. Komentator wyznał prawdę o ostatnich tygodniach jej życia

Z głębokim smutkiem i żalem przyjąłem wiadomość o śmierci śp. Anny Babiarz, ukochanej Mamy Pana Przemysława Babiarza – wybitnego dziennikarza, komentatora sportowego oraz Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla. W imieniu własnym oraz wszystkich mieszkańców Przemyśla, składam Panu Przemysławowi oraz całej pogrążonej w żałobie Rodzinie najszczersze kondolencje, wyrazy głębokiego współczucia oraz duchowego wsparcia w tych niezwykle bolesnych chwilach. Łączymy się z Państwem w bólu i modlitwie

Powyższe oświadczenie prezydenta udostępniono na oficjalnym facebookowym profilu miasta Przemyśl. Obecnie znane są już dokładne informacje dotyczące ostatniego pożegnania Anny Babiarz. Jak podano do wiadomości publicznej, obrzędy żałobne wystartują jeszcze w przeddzień głównej ceremonii. Wszystkie detale organizacyjne opublikował w sieci HADES Dom Pogrzebowy Przemyśl Grabowscy.

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Pogrzeb Anny Babiarz. Ostatnie pożegnanie matki dziennikarza i różaniec

Zgodnie z oficjalnym komunikatem zakładu pogrzebowego, uroczystości zaplanowano na 10 października 2026 roku. Wydarzenie zainauguruje wspólna modlitwa różańcowa, która wystartuje o godzinie 10.30 w Kościele NMP Nieustającej Pomocy - Błonie na terenie Przemyśla. Dokładnie o 11.00 odprawiona zostanie msza święta, po której trumna z ciałem zmarłej trafi do rodzinnego grobowca zlokalizowanego na miejscowym Cmentarzu Głównym. Dodatkowo w przeddzień głównego pochówku, 9 października o godzinie 19.00, bliscy zgromadzą się w kaplicy domu pogrzebowego na specjalnym różańcu w intencji zmarłej matki Przemysława Babiarza.

Galeria: Przemysław Babiarz jest w żałobie. Odeszła bardzo bliska mu osoba - stracił mamę