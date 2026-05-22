Nie żyje legenda wyścigów NASCAR. 41-letni Kyle Busch zmarł w szpitalu

Tragiczne wieści o odejściu wybitnego zawodnika potwierdzili w czwartek przedstawiciele organizacji NASCAR. W oficjalnym komunikacie prasowym zaznaczono, że 41-letni kierowca znalazł się wcześniej pod opieką specjalistów w placówce medycznej z racji nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

We are saddened and heartbroken to share the news of the passing of Kyle Busch, a two-time Cup champion and one of our sport's greatest and fiercest drivers. He was 41 years old.We extend our deepest condolences to the Busch family, Richard Childress Racing and the entire… pic.twitter.com/FARIF6OKrw— NASCAR (@NASCAR) May 21, 2026

„Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci Kyle'a Buscha, dwukrotnego mistrza NASCAR Cup Series i jednego z najwybitniejszych kierowców w historii tej dyscypliny. Miał 41 lat. Składamy wyrazy współczucia rodzinie, zespołowi Richard Childress Racing oraz całej społeczności sportów motorowych”

Tuż przed nadejściem dramatycznych doniesień do mediów trafiła informacja o wycofaniu się zawodnika z prestiżowego wyścigu Coca-Cola 600. Najbliżsi zmarłego sportowca tłumaczyli w tamtym momencie, że konieczne było natychmiastowe leczenie szpitalne z uwagi na wciąż rozwijające się niepokojące objawy.

— Kyle zmagał się z ciężką chorobą, która doprowadziła do pobytu w szpitalu. Obecnie pozostaje pod opieką lekarzy i nie będzie uczestniczył w zaplanowanych wydarzeniach na torze Charlotte Motor Speedway. Prosimy o uszanowanie prywatności rodziny

Obecnie służby medyczne nie ujawniają bezpośrednich powodów zgonu amerykańskiego mistrza kierownicy. Wiadomo jednak, że 41-latek już od pewnego czasu zmagał się z narastającym osłabieniem organizmu. Na początku maja podczas weekendu wyścigowego rozgrywanego na torze Watkins Glen International skarżył się na ostre zapalenie zatok i musiał interweniować u lekarzy dyżurnych.

Swoje największe triumfy na torach święcił w sezonach 2015 oraz 2019. To właśnie w tych latach wygrywał cykl NASCAR Series.