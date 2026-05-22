Ivana Knoll nie daje o sobie zapomnieć. Nagrała hymn mundialu i śpiewa go, eksponując biust

Chorwacka influencerka przygotowała utwór, który ma zostać hymnem nadchodzących mistrzostw świata.

Modelka, słynąca z szokujących i odsłaniających ciało stylizacji, wystąpiła w swoim klipie w niezwykle prowokującym stroju.

Urodzona w Niemczech, a dorastająca w Chorwacji Ivana Knoll zrobiła oszałamiającą karierę w mediach społecznościowych. Swoje pierwsze kroki w show-biznesie stawiała początkowo jako tancerka erotyczna, by w 2016 roku dotrzeć do ścisłego finału wyborów Miss Chorwacji World. Dziś jej profil na Instagramie przyciąga blisko 3 miliony obserwujących, a celebrytka doskonale wie, jak podtrzymać to ogromne zainteresowanie. Prawdziwy przełom w jej życiu nastąpił podczas turnieju w Katarze w 2022 roku. Pojawiała się na stadionach w ultrakrótkich strojach ozdobionych narodową, biało-czerwoną szachownicą. Kadry z trybun błyskawicznie obiegły globalną sieć, a zachwyceni dziennikarze szybko nadali jej tytuł Miss Mundialu.

Zakończenie piłkarskich zmagań w Katarze absolutnie nie spowolniło jej medialnej ekspansji. Kobieta kontynuowała pracę w modelingu, regularnie publikując w sieci odważne materiały zdjęciowe, co udowodniła chociażby podczas niedawnego Euro 2024. W międzyczasie postanowiła spróbować swoich sił w zupełnie nowej branży, rozpoczynając muzyczną karierę pod pseudonimem KnollDoll. Jej debiut za didżejską konsoletą, wspierany między innymi przez samego Lukasa Podolskiego, szybko przyniósł jej spory sukces komercyjny.

Zbliżający się wielkimi krokami kolejny globalny czempionat to dla celebrytki idealny moment na przypomnienie o sobie kibicom. Modelka wydała właśnie piosenkę pod tytułem „We Are The People”, którą sama zdążyła już okrzyknąć oficjalnym hymnem Mistrzostw Świata 2026. W sieci zadebiutowało kilka różniących się od siebie wariantów teledysku. W każdym z nich Chorwatka pręży się do kamery w skrajnie wyciętych ubraniach, które maksymalnie eksponują jej zmysłową figurę. Poniżej prezentujemy urywek jednego z materiałów wideo do wspomnianego utworu oraz obszerną fotogalerię słynnej kibicki.

