Najwyższe zwycięstwa w historii mistrzostw świata. Kto dzierży niesamowity rekord?

Kto ustanowił rekordy strzeleckie mistrzostw świata?

W historii mistrzostw świata trzykrotnie drużyny wygrywały różnicą dziewięciu trafień. Dwa z takich spektakularnych rezultatów należą do reprezentacji Węgier, która w 1954 roku pokonała Koreę Południową 9:0, a w 1982 roku rozgromiła Salwador 10:1. Identycznym stosunkiem 9:0 zakończyło się również starcie z 1974 roku pomiędzy Jugosławią a Zairem, czyli obecną Demokratyczną Republiką Konga.

W kronikach piłkarskich turniejów trzykrotnie zapisano rezultat 8:0. Wśród tych pamiętnych spotkań znajduje się wygrana Niemiec z Arabią Saudyjską w 2002 roku. Polscy kibice z dumą wspominają natomiast mistrzostwa w 1974 roku, kiedy to reprezentacja Polski rozbiła Haiti 7:0. Jest to zaledwie jedno z pięciu starć w historii mundialu zakończonych taką różnicą goli.

Jakie okazałe wyniki padły na mundialu?

W zakończonych w minioną niedzielę mistrzostwach świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku kibice również nie narzekali na brak emocji. W trakcie MŚ 2026 dwa mecze zakończyły się sześciobramkowymi triumfami. Reprezentacja Kanady nie dała najmniejszych szans Katarowi, wygrywając 6:0, natomiast kadra Niemiec pewnie pokonała Curacao wynikiem 7:1.

Tegoroczne rozgrywki dołożyły kolejne mecze do historycznego zestawienia największych piłkarskich pogromów. Biorąc pod uwagę wszystkie mundiale, łącznie 22 spotkania zakończyły się różnicą co najmniej sześciu goli. Tego typu mecze zawsze budzą ogromne zainteresowanie i na stałe zapisują się w statystykach światowego futbolu.