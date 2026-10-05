Najnowszy ranking ATP. Zobacz z kim zagra Hubert Hurkacz

Sytuacja na szczycie rankingu ATP

Włoski zawodnik Jannik Sinner niezmiennie otwiera prestiżowe zestawienie najlepszych tenisistów globu. Wiceliderem pozostaje reprezentant Niemiec Alexander Zverev, którego strata do pierwszej pozycji wynosi obecnie 1280 punktów. Czołówka światowego tenisa prezentuje w tym sezonie bardzo stabilną formę.

Kluczową informacją dla polskich kibiców jest pozycja Huberta Hurkacza, który zajmuje 34. lokatę w zestawieniu. W pierwszej setce rankingu znajduje się jeszcze jeden reprezentant Polski, Kamil Majchrzak, który został sklasyfikowany na 70. miejscu.

Z kim zmierzy się wrocławianin?

Najlepszy polski zawodnik rywalizuje obecnie w chińskim turnieju ATP 500 w Pekinie, gdzie radzi sobie bardzo dobrze. W poniedziałek Hubert Hurkacz wystąpi w spotkaniu półfinałowym, w którym jego przeciwnikiem będzie utalentowany Australijczyk Alex De Minaur.

Ewentualne zwycięstwo w tym meczu otworzy Polakowi drogę do wielkiego finału azjatyckich zawodów. Dobre wyniki w turniejach tej rangi gwarantują znaczące zdobycze punktowe, co bezpośrednio przekłada się na szanse awansu w kolejnych wydaniach światowego rankingu.