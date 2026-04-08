Mychajło Mudryk ukarany za doping. Ukraiński piłkarz, który drwił z Wołynia, pozywa federację

Mychajło Mudryk zawieszony. Kosztowny transfer Chelsea rozczarował

Ukraiński piłkarz Mychajło Mudryk, grający w Chelsea, odbywa karę za stosowanie niedozwolonych substancji, a polscy kibice zapamiętali go z szokujących słów o zbrodni wołyńskiej.

W ciele sportowca znaleziono meldonium, przez co widmo czteroletniej dyskwalifikacji stało się bardzo realne.

Zawodnik wytacza proces Ukraińskiemu Związkowi Piłki Nożnej, przekonując, że zakazany środek otrzymał nieświadomie na kadrze.

Czas pokaże, czy wymiar sprawiedliwości przychyli się do tej linii obrony, czy piłkarz poniesie surową karę.

W 2023 roku Mychajło Mudryk trafił do Londynu jako jeden z najdroższych graczy w dziejach ukraińskiej piłki. Szachtar Donieck otrzymał za niego 70 milionów euro, ale ta kwota prędko okazała się wyrzucona w błoto. Fani Chelsea szybko zaczęli wątpić w sens tego kosztownego ruchu, bo zawodnik nie sprostał ich wymaganiom na boisku.

Sytuację sportowca drastycznie pogorszyła wpadka antydopingowa. Badania wykazały w jego organizmie obecność meldonium, czyli dokładnie tej samej substancji poprawiającej wydolność, na której przyłapano Marię Szarapową oraz wielu innych atletów z państw dawnego ZSRR. Mychajło Mudryk po raz ostatni wybiegł na murawę w listopadzie 2024 roku. Od tamtej pory jest zawieszony i grozi mu czteroletnia dyskwalifikacja, choć sam uparcie twierdzi, że nie złamał celowo przepisów.

Skandal w Counter-Strike 2. Mychajło Mudryk drwił z Polaków i rzezi wołyńskiej

Nad Wisłą ukraiński zawodnik zapisał się w pamięci w lutym 2025 roku przez swój oburzający wybryk. Grając w Counter-Strike 2, obrażał polskich użytkowników, bezczelnie drwiąc z rzezi wołyńskiej oraz z tragicznych wydarzeń z września 1939 roku. Z jego konta padały skandaliczne komunikaty:

„Zawsze będziesz pamiętał Wołyń”, „Szczęśliwy Wołyń”, „Następna mapa: Wołyń albo 1939”

Te wulgarne i prowokacyjne zaczepki wywołały w naszym kraju ogromną falę uzasadnionego oburzenia.

Mychajło Mudryk pozywa ukraińską federację. Kto wstrzyknął meldonium?

W obliczu poważnych problemów Mychajło Mudryk skierował pozew przeciwko Ukraińskiemu Związkowi Piłki Nożnej (UAF), obwiniając za całą sytuację Ihora Porobija, czyli fizjoterapeutę drużyny narodowej. Piłkarz argumentuje, że meldonium trafiło do jego krwiobiegu przez pomyłkę, podczas przyjmowania zastrzyku z komórek macierzystych na zgrupowaniu reprezentacji. Do momentu rozpoczęcia kary 25-letni skrzydłowy rozegrał dla Chelsea 73 mecze, w których strzelił 10 goli.