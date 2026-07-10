MŚ 2026 w piłce nożnej. Kto zdobędzie ostatni bilet do półfinału

Argentyna i Szwajcaria powalczą o awans

W nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu w Kansas City odbędzie się ostatnie starcie ćwierćfinałowe mistrzostw świata. Obrońcy tytułu z Argentyny zmierzą się z reprezentacją Szwajcarii. Mecz ten przywołuje wspomnienia z mundialu w Brazylii sprzed dwunastu lat, gdy gol Angela Di Marii w dogrywce 1/8 finału dał awans drużynie z Ameryki Południowej. Obecnie sytuacja obu zespołów wygląda jednak inaczej niż w tamtym okresie.

Zespół z Ameryki Południowej broni trofeum wywalczonego w Katarze, a w 1/8 finału turnieju w dramatycznych okolicznościach wyeliminował Egipt, wygrywając 3:2 pomimo dwubramkowej straty. Trzydziewięcioletni Lionel Messi wciąż odgrywa kluczową rolę w kadrze i ma już dwadzieścia jeden trafień w historii mundiali. Francuz Kylian Mbappe traci do niego zaledwie jedną bramkę w tej prestiżowej klasyfikacji wszech czasów, a obaj strzelili w bieżącym turnieju po osiem goli.

- Znów wiele wycierpieliśmy, ale to są mistrzostwa świata. Każdy mecz wygląda tak samo – powiedział Messi. - Ta grupa nigdy się nie poddaje i walczy do końca - dodał.

Szwajcaria po latach wraca do gry

Szwajcarzy pod wodzą Murata Yakina awansowali do tej fazy rozgrywek po raz pierwszy od 1954 roku. W poprzedniej rundzie pokonali Kolumbię po bezbramkowym remisie i serii rzutów karnych. Z historycznego starcia w dwa tysiące czternastym roku na murawie mogą pojawić się jedynie Messi oraz kapitan europejskiej drużyny Granit Xhaka i obrońca Ricardo Rodriguez. Szwajcaria liczy również na powrót po kontuzji kreatywnego pomocnika Johana Manzambiego.

Trener argentyńskiej kadry Lionel Scaloni zapowiada trudny test i planuje wystawić sprawdzony skład z poprzedniego spotkania. W dotychczasowych pięciu bezpośrednich pojedynkach Szwajcarzy nigdy nie wygrali z tym rywalem, notując trzy porażki oraz dwa remisy. Arbitrem tego decydującego starcia będzie Portugalczyk Joao Pinheiro. Zwycięzca spotkania zagra w półfinale z triumfatorem rywalizacji między Norwegią a Anglią.