Hiszpania wygrywa finał MŚ 2026 po dogrywce

Piłkarska reprezentacja Hiszpanii zdobyła drugi w swojej historii tytuł mistrza świata. W decydującym starciu turnieju zespół z Półwyspu Iberyjskiego pokonał broniącą trofeum Argentynę. Ostateczny wynik 1:0 został ustalony dopiero w dodatkowym czasie gry. Bramkę na wagę cennego zwycięstwa zdobył Ferran Torres. Trafienie miało miejsce w 106. minucie spotkania, czyli na samym początku drugiej połowy dogrywki.

Spotkanie finałowe dostarczyło kibicom wielu emocji i wymagało od hiszpańskich graczy ogromnego zaangażowania. Szkoleniowiec zespołu przyznał bezpośrednio po ostatnim gwizdku sędziego, że skuteczność jego piłkarzy mogła być znacznie lepsza. Oczekiwał on szybszego rozstrzygnięcia losów tego zaciętego pojedynku. Argentyński bramkarz Emiliano Martinez skutecznie powstrzymywał wcześniejsze ataki. Ostatecznie jednak Hiszpanie zachowali zimną krew do samego końca turnieju.

- Powinniśmy strzelić gola wcześniej, ale bramkarz rywali Emiliano Martinez obronił kilka strzałów. Powinniśmy być bardziej skuteczni pod bramką, ale to finał mistrzostw świata i wiedzieliśmy, że będziemy musieli cierpieć, że nic nie przyjdzie łatwo - powiedział de la Fuente w telewizyjnej rozmowie.

Jak trener ocenia sukces reprezentacji Hiszpanii?

Dwa lata temu Luis de la Fuente poprowadził hiszpańską drużynę narodową do triumfu w mistrzostwach Europy. Obecny sukces stanowi idealne zwieńczenie długofalowej pracy z tym utalentowanym pokoleniem piłkarzy. Trener otwarcie zaznaczył, że jego podopieczni dorastali z głębokim przekonaniem o konieczności bycia najlepszą ekipą na świecie. Zawodnicy od dawna zmagali się z gigantyczną presją otoczenia. Od hiszpańskiej kadry nieustannie oczekiwano kolejnych zwycięstw oraz pucharów.

Zespół udowodnił na murawie, że potrafi sprostać najwyższym wymaganiom pomimo narastających trudności. Według opiekuna drużyny narodowej, hiszpańscy piłkarze dysponują absolutnie wyjątkowym potencjałem oraz rzadko spotykanym talentem. Każdy z graczy zostawił na boisku maksimum swoich możliwości i walczył dla dobra całej ekipy. Obecna generacja zawodników wygrała w piłce nożnej już niemal wszystko. Selekcjoner uważa ich za doskonały wzór do naśladowania dla hiszpańskiej młodzieży.