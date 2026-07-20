Mistrzostwa Świata. Kto wygrał mundial jako piłkarz i trener?

Brazylijski pionier z dwoma pucharami jako gracz

Pierwszym człowiekiem, który zdobył złoto mundialu w obu rolach, był Mario Zagallo. Brazylijczyk triumfował na boisku dwukrotnie, wznosząc puchar w 1958 i 1962 roku. Jako selekcjoner powtórzył ten sukces w 1970 roku, prowadząc słynnych "Canarinhos" do ostatecznego zwycięstwa w turnieju.

Zagallo był również bliski kolejnego triumfu na ławce trenerskiej podczas mistrzostw świata we Francji w 1998 roku. Jego drużyna dotarła aż do finału imprezy, jednak tam musiała uznać wyższość gospodarzy. Ostatecznie Brazylia uległa w decydującym starciu i musiała zadowolić się tytułem wicemistrzowskim.

Jakie sukcesy odniósł Franz Beckenbauer?

Kolejnym legendarnym przedstawicielem tego zestawienia jest Franz Beckenbauer. Niemiec najpierw zagrał w finale w 1966 roku, przegranym z Anglią, by osiem lat później w 1974 roku pokonać w decydującym meczu Holandię. Został tym samym mistrzem świata jako czołowy piłkarz reprezentacji Niemiec.

W roli selekcjonera Beckenbauer po raz pierwszy dotarł do finału w 1986 roku, gdzie jego zespół przegrał z Argentyną. Sukces nadszedł na kolejnym mundialu w 1990 roku, kiedy Niemcy zrewanżowały się Argentyńczykom i zdobyły trofeum. W 2018 roku do grona podwójnych mistrzów dołączył Didier Deschamps. Był on kapitanem Francji w 1998 roku, gdy jego zespół pokonał drużynę Zagallo, a dwadzieścia lat później poprowadził "Trójkolorowych" do wygranej 4:2 nad Chorwacją w finale turnieju w Rosji.