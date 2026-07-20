Mistrzostwa świata 2026 za nami. Kto najwięcej razy zdobywał trofeum?

Finał mundialu w USA wygrywa Hiszpania

W niedzielę zakończyły się rozgrywki w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. W decydującym starciu reprezentacja Hiszpanii pokonała Argentynę 1:0 po bardzo zaciętej dogrywce. Oznacza to, że lista triumfatorów piłkarskich mistrzostw świata w dalszym ciągu liczy zaledwie osiem państw. Drużyna z Półwyspu Iberyjskiego sięgnęła po to cenne trofeum po raz drugi w swojej historii. Poprzednio cieszyli się z ostatecznego sukcesu na turnieju w 2010 roku.

Grono zdobywców najważniejszego piłkarskiego trofeum na świecie pozostaje niezwykle elitarne. Oprócz niedzielnych zwycięzców w przeszłości po tytuł sięgało zaledwie siedem innych reprezentacji narodowych. W tym ekskluzywnym zestawieniu znajdują się takie potęgi jak Urugwaj, Włochy, Niemcy oraz Brazylia. Stawkę historycznych mistrzów globu uzupełniają ekipy Anglii, Francji oraz niedzielni finaliści z Argentyny. Od wielu dekad nikt spoza tego grona nie zdołał stanąć na najwyższym stopniu podium.

Kto najczęściej zdobywał Puchar Świata?

Historycznej klasyfikacji wszech czasów przewodzi nieprzerwanie reprezentacja Brazylii. Popularni zawodnicy występujący jako "Canarinhos" zdobywali Puchar Świata aż pięciokrotnie na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Najlepsi okazywali się podczas turniejów zorganizowanych w 1958, 1962, 1970, 1994 i 2002 roku. Brazylijczycy do dziś pozostają jedyną drużyną narodową, która może pochwalić się tak imponującym dorobkiem medalowym. Od ich ostatniego triumfu minęły już ponad dwie dekady.

Tuż za plecami liderów plasują się dwie potęgi ze Starego Kontynentu. Niemcy triumfowali w mistrzostwach globu cztery razy, wygrywając finały w 1954, 1974, 1990 i 2014 roku. Identycznym bilansem mistrzowskim mogą pochwalić się Włosi, którzy zdobywali złoto w 1934, 1938, 1982 oraz 2006 roku. Niestety, reprezentacji Italii zabrakło w tegorocznym turnieju finałowym już po raz trzeci z rzędu. Stanowi to wyjątkowo ponury okres w bogatej historii włoskiego futbolu na szczeblu międzynarodowym.