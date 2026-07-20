Mistrzostwa Świata 2026 dobiegły końca. Poznaj historyczne osiągnięcia uczestników

Niedoścignieni rekordziści z Brazylii

Reprezentacja Brazylii pozostaje jedyną drużyną, która uczestniczyła we wszystkich rozegranych do tej pory turniejach finałowych mistrzostw świata. Drużyna z Ameryki Południowej zapisała na swoim koncie już dwadzieścia trzy takie występy. Żaden inny zespół w historii piłki nożnej nie może pochwalić się taką regularnością i ciągłością gry na najwyższym szczeblu.

Brazylijczycy dzierżą również miano najbardziej utytułowanej reprezentacji na kuli ziemskiej. Piłkarze z tego kraju aż pięciokrotnie zdobyli tytuł najlepszej drużyny globu. Pozwala im to pewnie utrzymywać się na szczycie tabeli wszech czasów najważniejszego piłkarskiego turnieju.

Kto zadebiutował na boiskach Ameryki Północnej?

Zakończony w niedzielę mundial, którego gospodarzami były Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk, okazał się przełomowy dla kilku krajów. Po raz pierwszy w imprezie tej rangi zagrały reprezentacje Curacao, Jordanii, Republiki Zielonego Przylądka oraz Uzbekistanu. Dla tych państw sam awans do turnieju finałowego stanowił ogromne, historyczne osiągnięcie sportowe.

W gronie uczestników tegorocznego turnieju zabrakło reprezentacji Polski. Biało-czerwoni w całej historii wystąpili na mistrzostwach świata dziewięciokrotnie. Największymi sukcesami polskiej kadry narodowej pozostają trzecie miejsca, które zostały wywalczone podczas turniejów w 1974 oraz 1982 roku.