Piękna dziennikarka robi furorę na MŚ 2026! Meksykanka skradła serca kibiców

KH
Bartosz Olszewski
2026-06-21 21:17

Trwające Mistrzostwa Świata 2026 to czas nie tylko sportowych emocji, ale także okazja do podziwiania wielu gwiazd. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się meksykańska prezenterka Miroslava Montemayor. Jej profesjonalizm oraz zachwycająca uroda od lat przyciągają uwagę fanów futbolu! Zyskała rozgłos przy okazji Ligi Mistrzów, a teraz ponownie znajduje się w centrum uwagi z powodu mundialu. Tylko spójrz na te zdjęcia!

Lucero Miroslava Montemayor Garcia urodziła się w 1990 roku w Monterrey i obecnie należy do najbardziej znanych postaci meksykańskich mediów sportowych. Wcześniej jednak jej droga zawodowa wyglądała zupełnie inaczej. W 2013 roku wywalczyła tytuł Nuestra Belleza Internacional México, dzięki czemu mogła wziąć udział w wyborach Miss International, które odbywały się w Japonii. Sukcesy w świecie modelingu i konkursach piękności zapewniły jej ogromną pewność siebie, co okazało się niezwykle przydatne w pracy przed telewizyjnymi kamerami.

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Miroslava Montemayor w dwóch ujęciach: z lewej w zielonej koszulce reprezentacji Meksyku, wskazująca na godło, z prawej w czarnym, koronkowym body i złotym łańcuszku. Więcej o gwieździe MŚ 2026 przeczytasz na naszym portalu.
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Miroslava Montemayor gwiazdą MŚ 2026. Prezenterka z Meksyku zachwyca kibiców

Jej dziennikarska kariera wystartowała w 2014 roku na antenie TV Azteca, a po niespełna dwunastu miesiącach pracowała już dla ESPN, gdzie zajmowała się między innymi rozgrywkami futbolu amerykańskiego. Największy rozwój jej medialnej ścieżki nastąpił w 2021 roku, kiedy dołączyła do meksykańskiego TNT Sports, stając się twarzą programów o Lidze Mistrzów i angielskiej Premier League. Ogromna wiedza w połączeniu z wyjątkową charyzmą sprawiły, że szybko zdobyła sympatię kibiców, a w mediach społecznościowych obserwuje ją obecnie przeszło milion użytkowników!

Dziennikarka może pochwalić się już pracą przy mistrzostwach świata, ponieważ obsługiwała turniej w Rosji w 2018 roku. Jak sama przyznaje, było to wyjątkowe doświadczenie, zwłaszcza dzięki niesamowitej energii meksykańskich fanów. Teraz, podczas MŚ 2026, zainteresowanie jej osobą wybuchło na nowo, gdy tylko pojawiła się na trybunach podczas spotkań reprezentacji Meksyku. Mimo że w trakcie turnieju pojawiają się kolejne pretendentki do tytułu najpiękniejszej kobiety mundialu, to właśnie ugruntowana marka Miroslavy Montemayor sprawia, że pozostaje ona w ścisłej czołówce najgorętszych postaci sportowych mediów! Więcej zdjęć znajdziesz w naszej galerii.

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