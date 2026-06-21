Piękna dziennikarka robi furorę na MŚ 2026! Meksykanka skradła serca kibiców

Lucero Miroslava Montemayor Garcia urodziła się w 1990 roku w Monterrey i obecnie należy do najbardziej znanych postaci meksykańskich mediów sportowych. Wcześniej jednak jej droga zawodowa wyglądała zupełnie inaczej. W 2013 roku wywalczyła tytuł Nuestra Belleza Internacional México, dzięki czemu mogła wziąć udział w wyborach Miss International, które odbywały się w Japonii. Sukcesy w świecie modelingu i konkursach piękności zapewniły jej ogromną pewność siebie, co okazało się niezwykle przydatne w pracy przed telewizyjnymi kamerami.

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Miroslava Montemayor gwiazdą MŚ 2026. Prezenterka z Meksyku zachwyca kibiców

Jej dziennikarska kariera wystartowała w 2014 roku na antenie TV Azteca, a po niespełna dwunastu miesiącach pracowała już dla ESPN, gdzie zajmowała się między innymi rozgrywkami futbolu amerykańskiego. Największy rozwój jej medialnej ścieżki nastąpił w 2021 roku, kiedy dołączyła do meksykańskiego TNT Sports, stając się twarzą programów o Lidze Mistrzów i angielskiej Premier League. Ogromna wiedza w połączeniu z wyjątkową charyzmą sprawiły, że szybko zdobyła sympatię kibiców, a w mediach społecznościowych obserwuje ją obecnie przeszło milion użytkowników!

Dziennikarka może pochwalić się już pracą przy mistrzostwach świata, ponieważ obsługiwała turniej w Rosji w 2018 roku. Jak sama przyznaje, było to wyjątkowe doświadczenie, zwłaszcza dzięki niesamowitej energii meksykańskich fanów. Teraz, podczas MŚ 2026, zainteresowanie jej osobą wybuchło na nowo, gdy tylko pojawiła się na trybunach podczas spotkań reprezentacji Meksyku. Mimo że w trakcie turnieju pojawiają się kolejne pretendentki do tytułu najpiękniejszej kobiety mundialu, to właśnie ugruntowana marka Miroslavy Montemayor sprawia, że pozostaje ona w ścisłej czołówce najgorętszych postaci sportowych mediów! Więcej zdjęć znajdziesz w naszej galerii.