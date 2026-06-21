Anna i Robert Lewandowscy lśnią na salonach w Mediolanie. Strój piłkarza zaskoczył wszystkich

Anna i Robert Lewandowscy przyciągnęli uwagę wszystkich podczas mediolańskiego pokazu Dolce&Gabbana. Żona piłkarza zaprezentowała się w kreacji kosztującej zawrotną sumę ponad 20 tysięcy złotych. Kapitan reprezentacji Polski zdecydował się z kolei na nieszablonową koszulę bez rękawów. Odważne wybory najpopularniejszego polskiego małżeństwa błyskawicznie stały się tematem żywych dyskusji w internecie.

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Anna Lewandowska w kreacji za ponad 20 tysięcy złotych

Trenerka doskonale potrafi skupić na sobie obiektywy aparatów. Podczas prezentacji męskiej linii Dolce&Gabbana zaprezentowała się w półtransparentnej sukni ozdobionej kwiatowymi motywami. Oficjalna strona internetowa tego domu mody wskazuje, że cena tego wyjątkowego modelu przekracza 5,5 tysiąca dolarów, co w przeliczeniu daje grubo ponad 20 tysięcy złotych. Dopełnieniem luksusowego wizerunku była prosta, czarna kopertówka oraz gustowne szpilki, a całą stylizacją gwiazda chętnie podzieliła się w sieci.

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Robert Lewandowski zaskoczył koszulą bez rękawów

Podczas gdy żona postawiła na klasyczną elegancję, stylizacja byłego napastnika FC Barcelony wzbudziła o wiele więcej kontrowersji. Gwiazdor piłki nożnej zaprezentował się w jasnoniebieskiej koszuli bez rękawów, która mocno odsłaniała jego wyćwiczone ramiona. Niecodzienną górę połączył z dopasowanymi, bordowymi spodniami oraz klasycznymi mokasynami.

Taka kreacja na tak ważnym wydarzeniu branży modowej to bez wątpienia odważny krok. Dla części obserwatorów to przejaw światowego luzu, do którego mają prawo największe gwiazdy, podczas gdy inni uznają to za lekką przesadę. Bez względu na opinie, trzeba przyznać, że stylizacje Lewandowskich po raz kolejny wywołały ogromne emocje.