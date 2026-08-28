Niespodziewana zmiana w kadrze Polek tuż przed hitem! Lavarini musiał reagować

Klaudia Łyduch dołącza do zespołu narodowego w Stambule

O tym, że młoda zawodniczka grająca na pozycji libero pojawi się w Stambule, Polski Związek Piłki Siatkowej zawiadomił w czwartkowy wieczór, krótko po triumfie Polek nad reprezentacją Niemiec. W pierwszych planach zakładano, że Klaudia Łyduch będzie wspierać drużynę wyłącznie podczas sesji treningowych, wypełniając lukę po nieobecnej Aleksandrze Szczygłowskiej.

– Libero pomoże reprezentacji Polski w treningach, pod nieobecność Aleksandry Szczygłowskiej. Jednocześnie informujemy, że Aleksandra Szczygłowska pozostaje w Turcji, pod opieką sztabu medycznego kadry – przekazał PZPS.

Zdecydowano się jednak na oficjalną modyfikację w zestawieniu meczowym. Polska kadra aktywowała wariant medycznego dżokera. Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej zdążyła już zamieścić zaktualizowane zestawienie polskiej drużyny. Klaudia Łyduch oficjalnie zastąpiła kontuzjowaną Aleksandrę Szczygłowską.

Absencja dotychczasowej pani kapitan to niewątpliwie ogromny kłopot dla całego sztabu szkoleniowego. Aleksandra Szczygłowska przez ostatnie trzy sezony była filarem polskiej defensywy, rozpoczynając także obecne mistrzostwa Starego Kontynentu w pierwszej szóstce. Niestety, wystąpiła tylko w otwierającym zmagania starciu z Węgierkami.

W trzech kolejnych potyczkach zabrakło jej na boisku. Co gorsza, kłopoty zdrowotne uniemożliwiły jej nawet obecność na trybunach podczas meczów swoich koleżanek. Ostatecznie jej miejsce w zgłoszonym do rozgrywek składzie zajęła młoda Klaudia Łyduch.