Ekstraklasa piłkarska. Zagłębie Lubin zbuduje twierdzę przeciwko Pogoni?

Zagłębie Lubin broni kompletu domowych punktów

Drużyna z Dolnego Śląska zainaugurowała trwający sezon domowym triumfem nad Piastem Gliwice w stosunku dwa do zera. Następnie, w czwartej serii spotkań, gospodarze zwyciężyli na własnym obiekcie Śląsk Wrocław dwa do jednego. Podopieczni trenera Leszka Ojrzyńskiego są jednym z zaledwie pięciu zespołów, które w bieżących rozgrywkach wygrały wszystkie mecze u siebie. Ekstraklasa piłkarska przyniesie im teraz starcie z wymagającym przeciwnikiem ze Szczecina. Zawodnicy z Lubina zamierzają przedłużyć tę znakomitą serię i zdobyć kolejne cenne punkty przed własną publicznością.

Przeciwnikiem gospodarzy w sobotni wieczór będzie Pogoń Szczecin, co zwiastuje niezwykle trudną przeprawę dla miejscowej ekipy. Zespół gości rozegrał do tej pory tylko jedno spotkanie na wyjeździe, w którym pokonał Cracovię dwa do zera i zgarnął pełną pulę. Szczecinianie udowodnili już, że potrafią skutecznie punktować na obcych stadionach, co czyni ich bardzo groźnym i niewygodnym rywalem. Szkoleniowiec gospodarzy musi przygotować odpowiednią taktykę, aby zneutralizować ofensywne atuty przyjezdnych. Miejscowi gracze koncentrują się na maksymalnym zaangażowaniu podczas nadchodzącej, wyrównanej rywalizacji ligowej.

„Chcemy być niepokonaną drużyną na swoim stadionie. Naszym celem jest budowanie twierdzy Lubin i tego będziemy się trzymać”

„Pogoń to mocny przeciwnik w przejściach oraz w stałych fragmentach gry. Jednym z ich liderów jest Patryk Dziczek, który wyrzuca dalekie piłki z autu. Są naprawdę konkretni w tych stałych fragmentach, a do tego mają szybkich zawodników na skrzydłach. Trzeba więc uważać właśnie na to i blokować ich atuty”

Jakim ostatecznym wynikiem zakończy się ligowa rywalizacja?

W poprzedniej kolejce zawodnicy z Lubina zanotowali bezbramkowy remis w wyjazdowym starciu przeciwko Radomiakowi Radom. Szkoleniowiec gospodarzy docenił solidną postawę w defensywie, jednak wyraził ubolewanie z powodu rażącego braku skuteczności w ataku. Ostatni bezpośredni mecz obu ekip w minionym sezonie zakończył się wygraną szczecinian po trafieniu reprezentanta Szwecji, Husseina Alego. Tamto zwycięstwo zapewniło gościom ligowy byt, krzyżując jednocześnie plany miejscowych na grę w prestiżowych europejskich pucharach. Historia wzajemnej rywalizacji nakazuje spodziewać się wyjątkowo zaciętego i twardego widowiska na murawie.

Przedstawiciele sztabu szkoleniowego przeanalizowali mocne i słabe strony sobotniego przeciwnika, zwracając szczególną uwagę na kluczowe detale. Zawodnicy z Dolnego Śląska mają pełną świadomość odczuwanego niedosytu po ostatnim spotkaniu, w którym stworzyli kilka dogodnych sytuacji strzeleckich. Kibice zgromadzeni na trybunach stadionu w Lubinie będą bez wątpienia oczekiwać sportowej determinacji od pierwszej minuty widowiska. Przedstawiciele klubu otwarcie podkreślają, że przeszłe rezultaty ustępują miejsca całkowitemu skupieniu na aktualnych wyzwaniach. Pierwszy gwizdek arbitra został oficjalnie zaplanowany na najbliższą sobotę punktualnie o godzinie 20.15.