Mariusz Pudzianowski trenował z Karolem Nawrockim. Były strongman ujawnił, ile wyciska prezydent

Ile wyciska prezydent Karol Nawrocki?

Powszechnie wiadomo, że Karol Nawrocki jest wielkim pasjonatem pięściarstwa. W młodzieńczych latach aktywnie trenował boks, będąc zawodnikiem gdańskiego Stoczniowca. Co ciekawe, polityk nie porzucił rękawic nawet po objęciu najwyższego urzędu w państwie.

W sieci często można natknąć się na materiały wideo dokumentujące jego treningi. Pięściarski talent prezydenta chwalili już profesjonaliści, w tym Tomasz Adamek, wielokrotny mistrz świata. Ostatnio Karol Nawrocki miał okazję spotkać się z inną legendą polskiego sportu – Mariuszem Pudzianowskim, utytułowanym strongmanem i weteranem mieszanych sztuk walki.

Mariusz Pudzianowski za pośrednictwem Facebooka pochwalił się zdjęciami ze wspólnych ćwiczeń. Ujawnił również konkretny wynik, jaki głowa państwa osiągnęła w wyciskaniu sztangi.

Pudzian ocenia formę Karola Nawrockiego

Jak relacjonuje 49-letni sportowiec, spotkanie na siłowni wywarło na nim duże wrażenie.

„Kilka dni temu miałem okazję potrenować z Prezydentem Polski i muszę przyznać – ma charakter chłop! Umowa była taka, żeby nie cisnąć na maksa, a on i tak nie odpuścił i wycisnął 150 kg na ławce. Jak na kogoś, którego konikiem jest boks, to naprawdę solidny wynik. Szacun!” – napisał Pudzianowski.

Były strongman zaznaczył, że podczas spotkania panowie dyskutowali nie tylko o aktywności fizycznej. Okazało się, że Mariusza Pudzianowskiego i Karola Nawrockiego łączy zbieżne stanowisko w wielu kwestiach. Sportowiec docenił niezależność i stanowczość prezydenta, twierdząc, że takiego przywódcy brakowało w Polsce.