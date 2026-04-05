Turniej ATP Monte Carlo: Jan Zieliński i Luke Johnson. Czy polsko-brytyjski duet przełamie złą passę?

Deblowe zmagania w Monte Carlo

W pierwszej rundzie gry podwójnej turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlo, duet Jan Zieliński i Luke Johnson zmierzył się z brazylijsko-niemiecką parą Marcelo Melo i Alexandrem Zverevem. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem rywali, którzy okazali się lepsi w dwóch setach. Wynik 6:3, 6:3 na korzyść Melo i Zvereva przesądził o dalszych losach polsko-brytyjskiego debla w tej prestiżowej imprezie.

Porażka w Księstwie Monako oznacza, że polski tenisista Jan Zieliński i jego partner Luke Johnson, którzy grają razem od początku tego sezonu, odpadli w pierwszym meczu po raz trzeci z rzędu. Wcześniej podobna sytuacja miała miejsce na turniejach w Miami oraz w Marrakeszu, co budzi pytania o ich formę. Duet nie zdołał zatem odwrócić dotychczasowej niekorzystnej passy.

Pozostali Polacy w singlu – jak im poszło?

W turnieju singlowym w Monte Carlo Polskę będzie reprezentował Hubert Hurkacz. Jego pierwszym przeciwnikiem będzie Włoch Luciano Darderi, aktualnie zajmujący 19. miejsce w rankingu ATP. Oczekiwania wobec Hurkacza są wysokie, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego ostatnie występy i potencjał na kortach ziemnych, który udowadniał już wielokrotnie.

Niestety, polscy kibice nie zobaczą w singlu Kamila Majchrzaka. Tenisista musiał wycofać się z rozgrywek z powodu kontuzji kolana. Jest to kolejne utrudnienie dla polskiego zawodnika, który walczy o powrót do pełnej dyspozycji. Brak Majchrzaka na liście startowej oznacza, że uwaga polskich fanów skupi się głównie na występie Huberta Hurkacza w głównej drabince turnieju.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.